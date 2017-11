'De Man in het Busje' blijft voor beroering zorgen Jonas Van De Veire

06u48 1 Play Sports Ref Erik Lambrechts wandelde op aangeven van de videoref naar het tv-scherm. En keurde de goal van Leya Iseka vervolgens af. Jupiler Pro League Geen finale beslissing van Erik Lambrechts die fout was. Met dank aan de vierde ref én de videoscheidsrechter. Alleen: had die laatste wel moeten tussenkomen bij de handsbal van Leya Iseka in het duel KV Oostende - Zulte Waregem?

'De Man in het Busje' blijft voor beroering zorgen. Gisteren, in minuut 53, leek Alessandro Cordaro de aansluitingstreffer te scoren voor Zulte Waregem. Maar toen de flankaanvaller al enkele seconden uitgevierd was, wandelde Lambrechts op aangeven van de videoref naar het televisiescherm aan de rand van de Versluys Arena. Die had namelijk voorafgaand hands opgemerkt van Leya Iseka. "Aaron vertelde me dat hij de bal misschién geraakt had", verklaarde Davy De fauw in de mixed zone. Misschien. Géén zwart-witsituatie dus. En bijgevolg een kwestie waarin de videoref eigenlijk niet mocht tussenkomen. De uiteindelijke beslissing bracht misschien wel een gevoel van rechtvaardigheid bij velen, maar zaaide eveneens verwarring.

"De ene keer kijkt hij, de andere keer niet", zuchtte Cordaro. "Ik begrijp de beslissing van de ref indien het de juiste was. Maar waarom gaat hij dan niet kijken bij die penaltyfase? (lachje) Ik wist trouwens niet dat hij die goal nog kon annuleren. Ik had al gevierd in de veronderstelling dat het een geldig doelpunt was." Maar bij Zulte Waregem verschuilde niemand zich voor de nederlaag achter die beslissing. Dury toonde zich groots in het verlies. "Als het effectief een handsbal van Aaron was, moeten we die beslissing aanvaarden. Volgens mij is de videoref tussengekomen door de reactie van de spelers van KVO - ze lopen allemaal naar de scheidsrechter. Ach, hij heeft vijf keer naar de beelden kunnen kijken. Laat ons hopen dat hij de fase correct beoordeelde."

Evaluatie

Eerder kreeg Lambrechts ook al 'a little help from his friends'. Kort na rust pleegde Andile Jali een afschuwelijke tackle langs achteren, recht op de kuit van Sander Coopman. Een regelrechte aanslag. Scheidsrechter Lambrechts greep aanvankelijk naar geel, maar op aangeven van de vierde official bedacht hij zich gelukkig. Die ondersteuning was wél legitiem. Maar ongetwijfeld komt het afgekeurde doelpunt van Iseka binnenkort op tafel bij de evaluatie van de videorefs. Het blijft wachten op een weekend zonder commotie...