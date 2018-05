"De Hand van Hein Vanhaezebrouck? Die zie ik niet" Aan het woord is Lorenzo Staelens: 9 jaar blauw-zwart, 2,5 jaar paars-wit Pieter-Jan Calcoen

03 mei 2018

19u43 2 Jupiler Pro League Tot u spreekt... de ontdekker van Hein Vanhaezebrouck. Lorenzo Staelens (54), ex-Anderlecht en ex-Club, over de topper en alles eromheen: “Kums, dat is magertjes, hé.”

De zomer van 2006, Lorenzo...

(onderbreekt) “Oei. Ik was al gestopt met voetballen, hé? Was ik hier in Kortrijk sportief directeur?”

En je zocht een coach voor KV Kortrijk.

(lacht) “Just. Er waren twee kandidaten. Hein Vanhaezebrouck en... Allez, mijn geheugen laat me in de steek (Gerrit Laverge, red.). Soit, de keuze is toen snel op Hein gevallen. Hij boekte prima resultaten bij Lauwe, in vierde klasse. En bovendien kende ik hem door en door. We hadden een geschiedenis – samen gevoetbald, samen op school gezeten, enkele keren als kind samen naar de Ardennen gegaan...”

De Ardennen?

“Ja, met een paar families, op vakantie. Niet dat we daar zó veel deden, hoor. Gewoon wat sjotten – meer hadden Hein en ik niet nodig om ons bezig te houden.”

