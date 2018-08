"Club heeft tien op twaalf, Anderlecht het maximum van de punten. En toch staan beide teams met vraagtekens aan de aftrap" XC

26 augustus 2018

08u30 0 Jupiler Pro League Straks om 14u30 kruisen Club Brugge en Anderlecht de degens in het Jan Breydelstadion. De twee titelfavorieten tegenover elkaar. Wat valt er van die partij te verwachten? En wie is er favoriet? Wij vroegen het vandaag aan analist Wim De Coninck.

“Club heeft tien op twaalf, Anderlecht het maximum van de punten. En toch staan beide teams met vraagtekens aan de aftrap", aldus Wim De Coninck. "Waarom? Ze zijn elk nog maar één keer op de proef gesteld. Anderlecht had die uitwedstrijd op Charleroi, Club moest vorige week naar Antwerp."

"En Anderlecht kwam goed weg op het veld van Charleroi. Zonder die penaltyfout van Mandanda, denk ik niet dat paars-wit nog terugkeert. Maar uiteindelijk wonnen ze wel. Ze hebben niet veel nodig om te scoren. Club was op Antwerp beter, al dwongen ze amper kansen af. Maar als Letica die fout niet maakt, heeft ook blauw-zwart twaalf op twaalf."

"Rezaei is geweldige aanwinst"

"Het zal straks in elk geval interessant worden. Wie staat er echt al ver? Anderlecht heeft voorin de betere papieren met Santini en Dimata. Die scoren o zo makkelijk. Nu, de komst van Rezaei zal Club sterker maken. Als hij fit is, speelt hij. Hij is iemand met scorend vermogen en werkt bij balverlies. Kortom: een geweldige aanwinst voor blauw-zwart. Hij zal zich wel nog moeten aanpassen, maar ik denk niet dat hij veel tijd nodig heeft."

"Pronostiek? Ik verwacht alleszins een spannende partij, details zullen de match beslissen", luidt het bij De Coninck. "Vorig jaar was het eens 5-0 voor Club, die uitslag zit er nu niet in. Maar het zou voor mij toch een verrassing zijn mocht Anderlecht winnen in Jan Breydel."

