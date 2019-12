‘Clearinghouse’ in Belgisch voetbal in zomer van 2020 operationeel Redactie

17 december 2019

18u10 0 Jupiler Pro League Het ‘clearinghouse’, het apparaat dat malafide makelaars en tussenpersonen uit ons voetbal moet weren, moet in de zomer van 2020 operationeel zijn. Dat leerde de algemene vergadering van de Pro League, die vandaag op het programma stond.

“We willen het voetbal zo transparant mogelijk maken en dit is daarvoor een grote stap”, zegt Pro League-voorzitter Peter Croonen. “De relaties tussen spelers, clubs en makelaars zullen op deze manier veel beter geregulariseerd zijn.”

In de nasleep van het uitbreken van ‘Operatie Zero’ startte de Pro League eind 2018 een denkoefening om wantoestanden met tussenpersonen in het voetbal aan banden te leggen. Melchior Wathelet, Wouter Lambrechts en Pierre François kregen het mandaat om maatregelen uit te werken. Dat resulteerde dag op dag een jaar geleden in een reeks aanbevelingen, met toen al het clearinghouse als stokpaardje.

Met die adviezen ging de Pro League aan de slag. Na overleg met stakeholders, toetsing aan de bestaande wetgeving en ‘trial and error’ is het wettelijk kader voor een clearinghouse helemaal rond. De Pro League keurde ook een set aan andere maatregelen goed. Zo zal een makelaar een registratieprocedure moeten volgen alvorens hij of zij transfers in België mag regelen. Een voetballer of clubbestuurder mag geen makelaar zijn, want “sommige jobs zijn nu eenmaal incompatibel”. Een makelaar zal geen dubbele rol meer mogen hebben: ofwel vertegenwoordigt hij de speler, ofwel vertegenwoordigt hij de club. De regels omvatten ook duidelijke afspraken omtrent de betaling van commissies, die om de zes maanden moeten gebeuren. De Pro League wilde ook dat de speler voortaan de makelaar zou betalen, maar kreeg die regel er nog niet door.

Via het clearinghouse zal er op die regels toegekeken worden. Er is ook een disciplinair luik in opgenomen, waardoor een club zijn licentie en een voetballer zijn speelgerechtigdheid kan verliezen. “Het reglement is dus niet vrijblijvend”, benadrukt Croonen.

Ook de BeNeLeague kwam op de vergadering ter sprake. Croonen: “Wat de BeNeLeague betreft, heeft Deloitte voor alle clubs een tussentijdse uiteenzetting gegeven over de haalbaarheid van het project.”