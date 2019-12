‘Clearing House’ vanaf zomer 2020 operationeel, pro’s en contra’s BeNeLiga worden verder onderzocht Kjell Doms

18 december 2019

06u30 4 Jupiler Pro League Transparantie is voortaan de norm in het Belgisch voetbal. De Pro League zette unaniem het licht op groen voor het Clearing House. “Door deze maatregel willen we de toekomst van ons voetbal veiligstellen”, zegt Pro League-voorzitter Peter Croonen.

De Pro League heeft gisteren een belangrijke stap gezet. De Algemene Vergadering keurde met unanimiteit het mandaat aan de Raad van Bestuur goed om ervoor te zorgen dat het Belgisch profvoetbal transparanter wordt. Het zogenaamde ‘Clearing House’, een controleorgaan voor transfers en contracten, zal vanaf de zomermercato 2020 operationeel zijn. “Het Clearing House zal zorgen voor transparantie in de transfers. We implementeren verregaande controles op de achterliggende geldstromen en commissies. En dat alles is niet vrijblijvend”, zegt Croonen. Een makelaar die de regels niet respecteert, kan zijn licentie kwijtspelen. Clubs kunnen hun licentie verliezen of een transferverbod krijgen en ook spelers kunnen worden geschorst.

“Ons reglement en het Clearing House gaan verder dan wat er in Engeland momenteel van kracht is”, zegt Croonen. “Dat toont aan dat we deze zaak ernstig nemen. De bedoeling moet zijn dat we binnen een paar jaar kunnen zeggen dat we de toekomst van het voetbal hebben veiliggesteld. Een Comité van Externe Onafhankelijke Experts zal aanbevelingen formuleren met als doel over alle professionele sporten heen een draagvlak te creëren voor maatregelen die nodig zijn om een eerlijke competitie te garanderen, internationaal competitief te blijven, jonge - in België opgeleide - sporters kansen te bieden en clubs transparant te laten functioneren”, zei Croonen nog.

BeNeLiga

Een delegatie van het studiebureau Deloitte, dat zich bezighoudt met de haalbaarheid van een ‘BeNeLiga’, kwam haar bevindingen toelichten aan de 24 profclubs. Zij hadden het over een ‘Superliga’ waarin tien Nederlandse clubs en acht Belgische clubs zouden spelen. Daaronder zouden één Belgische en één Nederlandse competitie komen, met de mogelijkheid tot stijgen en dalen.

De pro’s en contra’s worden nog verder onderzocht. “In de eerste maanden van 2020" zou de studie omtrent de praktische haalbaarheid rond moeten zijn, zei Club-manager Vincent Mannaert. Pro League-voorzitter Croonen:“Er zijn heel wat positieve kanten (stijging van de UEFA-coëfficiënt, meer sponsoring, meer tv-rechten), maar ook hindernissen (zoals de inzet van politie, verplaatsingen voor fans en fiscale verschillen). De beslissing komt hoe dan ook de Eredivisie en de Pro League toe. Maar misschien blijkt het na de studie zelfs onnodig om het naar deze onderhandelingstafel te halen”, bleef Croonen op de oppervlakte.

Ethisch charter

Voorts wil de Pro League ook afspraken met de banksector maken en samen met de Kansspelcommissie een ethisch charter rond sportweddenschappen uitwerken. Ook het fiscaal en sociaal gunstregime waar voetbalclubs en -spelers van profiteren, valt onder het actieplan dat Croonen wil uitwerken. Daarover werd gisteren op de Algemene Vergadering van de profclubs, die zelf een voorstel klaar hebben, niet gesproken. “We hebben vanuit de politiek vernomen dat er bereidheid is om te overleggen. Dat overleg zal te gepasten tijde plaatsvinden.”