"Bakkali was niet één keer gevaarlijk" en "Dit was geen topper": Vanhaezebrouck snoeihard na verlies in Brugge GVS/YP

26 augustus 2018

21u14

Bron: Play Sports en VooFoot 3 Jupiler Pro League Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck was na afloop van de kraker tegen Club Brugge allesbehalve een tevreden coach. Niet enkel omwille van de nederlaag van de Brusselaars (2-1), maar ook omdat hij het geen topper vond én bovendien ontstemd was over de prestatie van de ingevallen Zakaria Bakkali. "In die tijd moet je toch iéts kunnen tonen?"

Minuut 79. Een moegestreden Francis Amuzu mag in Jan Breydel gaan rusten, invaller Zakaria Bakkali maakt zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League en heeft inclusief blessuretijd nog een kwartier de tijd om het tij te keren. Veel brokken maakt de linksbuiten echter niet, een doorn in het oog van zijn coach.

"Zakaria speelde twintig minuten. In die tijd moet je toch iéts kunnen tonen, denk ik dan. Maar hij was niet één keer gevaarlijk", vertelde Vanhaezebrouck bij VooFoot. "Je kan nu wel tegen mij zeggen dat ik hem veertig minuten de tijd moet geven, maar dan heerst het risico dat hij in die veertig minuten ook niet één keer gevaarlijk is." Het moge duidelijk zijn dat Hein allerminst tevreden is van de prestatie van zijn nieuwe aanwinst. Heeft Anderlecht nu al een probleem-Bakkali? (lees onder de foto verder)

"Geen topper"

Maar de oefenmeester van paars-wit struikelde over nog iets. Hoewel we ons vooral tijdens de eerste helft geen seconde verveelden, was Vanhaezebrouck niet onder de indruk van het niveau. “Dit was geen topper, van beide kanten niet”, vertelde hij in een interview met Play Sports. "Ik denk niet dat Club Brugge zijn beste niveau gehaald heeft, maar dat deden wij ook niet. Er zat ook heel veel afval in het spel en wij slikken twee vermijdbare doelpunten.”

"Als je twee goals weggeeft, wordt het lastig om iets te halen. Ik denk dat een aantal jongens bij ons te weinig niveau haalden om hier iets te kunnen rapen. En dan heb ik het niet over onze jonkies. Zij speelden een goede match. De 19-jarigen hebben bewezen dat je ook in zo'n matchen op hen kan rekenen."