"Anderlecht is een van de grootste clubs ter wereld": uitleenbeurt laat diepe indruk na op Dejan Joveljic

03 mei 2020

20u14

Bron: eintracht.de 1 Jupiler Pro League De kans is groot dat de 7-0 tegen Zulte Waregem al de laatste match van Joveljic in Anderlecht-shirt was. Deze zomer trekt hij normaliter terug naar Frankfurt. Maar aan zijn verblijf in Brussel houdt de spits (20) alleen maar goeie herinneringen over.

Met drie basisplaatsen in de laatste drie (ruime) Anderlecht-zeges, bovenop een goaltje op de Freethiel en een assist tegen Eupen, kwam Dejan Joveljic vlak voor de coronastop boven water. Sneu voor de Servische belofteninternational en voor Anderlecht dat onze competitie zo goed als zeker stopgezet wordt. Op 15 mei zou er nu gestemd worden. Eintracht Frankfurt, dat de spits verhuurt aan Anderlecht zonder aankoopoptie, sprak met hem.

Als ik op training Kompany in de wind kan zetten, is dat een zalig gevoel Dejan Joveljic

Joveljic behoort tot de spelers die momenteel in kleine groepjes op Neerpede trainen. “Opnieuw tegen een bal trappen, dat voelt wonderbaarlijk aan”, zegt hij. “Ik hoop dat we toch nog de competitie kunnen afsluiten en ben geduldig. Ik heb het bij Anderlecht al best naar mijn zin gehad. Na wat ik van de club gezien heb, kan ik alleen maar zeggen dat Anderlecht een van de grootste clubs ter wereld is. De trainingen zijn fantastisch, de club functioneert zoals een familie, de stad is geweldig. Ik heb het hier echt naar mijn zin.”

Ook over onze competitie niets dan lof. “Een goed niveau, volle stadions, heel wat jonge spelers. Er wordt hier veel afgelopen. In vergelijking met de Bundesliga, heb je alleen in de zestien soms wel wat meer ruimte. Zo kom ik tot meer kansen. Ik zoek hier graag de dribbel op.”

Hoe het is om samen te spelen met Kompany, zeker als ex-speler van Hamburg ook in Duitsland een figuur? “Haast onmogelijk om hem op training voorbij te gaan, zo sterk en groot dat hij is. Wat ben ik blij dat ik niet tégen hem moet spelen. Als dat op training toch gebeurt, doe ik er steeds alles aan die duels toch te winnen. Als het dan eens lukt, is dat een zalig gevoel. Maar het is vooral geweldig hem in de groep te hebben, weten dat hij je steunt. Een buitengewoon iemand, als mens én speler.”

Een training in lockdown op Anderlecht:



Joveljic laat nog weten dat hij haast dagelijks in contact staat met iemand van Frankfurt. “We zullen wel zien hoe lang ik hier nog blijf. Ik ga ervan uit dat hier toch nog gevoetbald wordt.” In het begin van dit seizoen had Joveljic beloofd op het einde een interview in het Duits te kunnen geven. Maar Engels was de voertaal. “Mijn Duits is al een pak beter hoor. (met knipoog) Weet je, eigenlijk had ik je op deze vragen ook zonder problemen in het Duits kunnen antwoorden (lacht).”