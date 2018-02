"Anderlecht heeft één topspits: Teo" Niels Vleminckx en Mathieu Goedefroy

26 februari 2018

06u51 107 Jupiler Pro League "Geef me tijd", zei Marc Coucke voor zijn grote entree in het Astridpark, waarna hij met een peptalk van drie minuten Lukasz Teodorczyk uit de doden deed herrijzen. "Maar dit is niet het Coucke-effect."

Marc Coucke zei voor de wedstrijd dat hij "tijd nodig heeft" vooraleer hij iets kan veranderen. Maar onrechtstreeks had hij gisteren al impact op paars-wit. In de paar uur dat hij op Anderlecht was, maakte hij zelf iets los bij de spelersgroep. Coach Hein Vanhaezebrouck zag hoe Coucke voor de match zijn spelersgroep toesprak. "Hij heeft zich voorgesteld en gezegd dat alles in orde zou komen. Misschien heeft dat de groep ergens gerustgesteld. Ook al kan een voorzitter niet het verschil maken op het veld."

Teodorczyk

De nieuwe sterke man maakte van zijn kleedkamerpraatje gebruik om ook Lukasz Teodorczyk persoonlijk toe te spreken. De exacte inhoud van dat gesprek is niet bekend, al laat Couckes reactie achteraf wel raden wat de toon ervan was. "Dat ik voor de match lang met Teo gesproken heb? Wie is Teo? (lacht luid) Neen, alle gekheid op een stokje: ik wil dit soort zaken niet publiekelijk bespreken. Ik heb al gezegd dat ik vind dat er in Anderlecht te veel interne zaken naar buiten komen. Dan ga ik ook niet beginnen vertellen wat ik met bepaalde spelers individueel besproken heb. Maar het is wel duidelijk dat Anderlecht op dit moment maar één echte topspits heeft, dat is Teo. Er is maar één die het al bewezen heeft, en dat is hij. Hij zal nog van enorm belang zijn in de rest van het seizoen. Ik ben dan ook blij dat hij vandaag een hattrick gemaakt heeft."

Oogcontact zoeken

Wie bij het openslaan van de krant nog geen wedstrijdbeelden had gezien of het matchverslag op HLN.be had gemist, verslikt zich wellicht in zijn ochtendkoffie bij het lezen van die laatste zin. Maar: ja, Lukasz Teodorczyk heeft wel degelijk een hattrick gemaakt. De derde in zijn carrière, de eerste keer sinds de kampioenenmatch in Charleroi vorig jaar dat hij in één match meer dan één keer scoorde.

Toevallig net na de peptalk van zijn nieuwe baas, die na elke goal nadrukkelijk oogcontact zocht en met zijn twee handen naar de Pool wees. De spits leek in de tweede helft zowaar in de verte weer op de spits die Anderlecht vorig seizoen kampioen heeft gemaakt. Teo zelf sprak naar goede gewoonte niet na de wedstrijd. Maar in zijn omgeving klinkt het dat de woorden van de nieuwe baas hem deugd gedaan hebben.

Teo scoorde weer. Anderlecht won voor het eerst in zes matchen. "Maar", zei de nieuwe voorzitter, vlak voor hij weer naar huis vertrok: "Dit is niet het Coucke-effect." Al werkte zijn enthousiasme na de goals wel om de hele tribune mee te krijgen. "Het lijkt me normaal dat je blij bent als je club scoort. Ik sprong na de eerste goal recht en keek rond me, en ik zag inderdaad dat er niet veel gevolgd waren. Toch, bij de 4-0 stonden er rond mij al veel meer mensen recht. Tegen het einde van het seizoen springt heel die tribune recht, geloof me maar."

Vlak voor Coucke in zijn Tesla X wilde stappen, zong een groep supporters hem toe. "Het is weer Couckenbak". Hij kon een grijns niet onderdrukken. Een danspasje volgde. "Merci mannen."