"Als werkgroep beslist dat OHL - Beerschot niet doorgaat, redt Waasland Beveren zich”

02 april 2020

14u02

Bron: VTM NIEUWS 1

Voor Waasland-Beveren, Beerschot en OH Leuven blijven het spannende weken. Hun lot ligt in handen van een door de Pro League gevormde werkgroep, die niet alleen over het al dan niet plaatsvinden van de bekerfinale beslist (en daaraan gekoppeld het eventuele rechtstreekse Europa League-ticket voor Antwerp) maar ook over de return in de 1B-titelfinale tussen OH Leuven en Beerschot. De werkgroep zal dat in samenwerking met de overheid doen, zodat bijvoorbeeld Leuvens burgemeester Ridouani niet langer zijn veto kan stellen voor die match. Maar vast staat dat als de werkgroep beslist dat OHL - Beerschot niet afgewerkt wordt, Waasland-Beveren zich redt en we mogelijks een competitie met 18 clubs (en zonder play-offs?) krijgen. Wordt er wel nog gevoetbald in Leuven, dreigen de Waaslanders op basis van het huidige klassement uit 1A te vallen.