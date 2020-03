“Als we staf werkloos maken, dan ook de spelers”: na Zulte Waregem en Standard volgen andere clubs NVK/MVS/FDZ/PJC

23 maart 2020

07u26 0 Jupiler Pro League Zoals verwacht grijpen Zulte Waregem en Standard terug naar de regeling van technische werkloosheid. Voorlopig niet voor de spelers, maar voor hun staf. Andere ploegen kunnen - en zullen - nog volgen.

De coronacrisis bezorgt ook de Belgische sportwereld financiële problemen. Heel wat voetbalclubs informeren zich over de mogelijkheid om de regeling over technische werkloosheid toe te passen op hun werknemers.

De spelers blijven daar voorlopig van bespaard, al kan dat snel veranderen. Maar Zulte Waregem overweegt ernstig om de technische staf, onder wie dus coach Francky Dury, nu al op non-actief te zetten. Ook Standard denkt eraan om technische werkloosheid in te roepen voor een deel van de staf.

Navraag leert dat heel wat meer clubs die optie onderzoeken. Bij Waasland-Beveren, dat met anderhalf been in tweede klasse staat, bevestigt Dirk Huyck: "Als deze situatie langer duurt dan voorzien, moeten we misschien ook ingrijpen. Maar het is niemand of iedereen. Als we de staf werkloos maken, dan ook de spelers. Ik verwacht volgende week een beslissing, we wachten op advies van Sporta en de Pro League. Eigenlijk denk ik wel dat het ervan gaat komen." Bij Virton is het al zover, de 1B-ploeg vroeg als eerste profclub technische werkloosheid aan voor zijn spelers.

Verschillende ploegen uit de rechterkolom bekijken trouwens ook de mogelijkheid om hun niet-sportieve personeel tijdelijk op de sociale zekerheid te zetten.

Nog jaren voelen

Al zijn er ook clubs die financieel sterk genoeg staan om de keuze voor technische werkloosheid op z'n minst nog voor hen uit te schuiven. Sven Jaecques, sportief manager van Antwerp: "Elke ploeg gaat volgend jaar en de jaren erna voelen wat ze nu uitgeven zonder inkomsten te hebben. Maar wij gaan wél proberen om elke euro waar iemand recht op heeft ook te geven. Technische werkloosheid is dus niet aan de orde bij ons en we gaan dat ook proberen zo lang mogelijk uit te stellen."

De fauw: “Club deed wat navraag hoe andere clubs er tegenover staan”