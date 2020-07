“Als Anderlecht rode lantaarn was geweest, had de Pro League dan dezelfde beslissing genomen op 15 mei?” JBE/ODBS

09 juli 2020

14u06

Jupiler Pro League De zoveelste plotwending in de afloop van het voetbalseizoen 2019-2020. De Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei waarin beslist is dat Waasland-Beveren zakt, is gisteravond door het BAS nietig verklaard. Deze namiddag volgt een online spoedvergadering waarin besproken wordt het het nu verder moet, maar Waasland-Beveren rekent zich rijk dat zij er straks ditmaal wél zullen bijzijn en vindt niet dat zij schuldig zijn aan de chaos. "Elke club in onze situatie had toch hetzelfde gedaan?"

“Het BAS zegt dat er een verschil is in behandeling tussen de competitie 1B en 1A”, aldus Tom Rombouts, advocaat van Waasland-Beveren, bij VTM Nieuws. “In die eerste mag de promotiefinale wel gespeeld worden, die laatste wordt ‘tout court’ stopgezet. Een onredelijke beslissing die nietig verklaard is.”

“Dit is chaos ja, maar wel door de Pro League zelf georkestreerd. Dat ze nu het gezond verstand laten zegevieren en een competitie met 18 organiseren zodat er geen procedures meer zijn. Een competitie met 16, met W.-Beveren, is ook mogelijk maar dan gaan Beerschot en OH Leuven ongetwijfeld procederen. 18 clubs zou dus de logische stap zijn, wat wij vanaf het begin altijd gezegd hebben.”

Arrogantie Pro League

“Ik vind dat de Pro League zich zeer arrogant heeft opgesteld door de Algemene Vergadering en de kalendervoorstelling te laten plaatsvinden, nog voor het BAS een uitspraak had gedaan. Op onze bemiddelingspoging is geen antwoord gegeven, voor wij naar het BAS zijn gegaan. En vervolgens wachten ze het oordeel van het BAS niet eens af.”

“Ik besef dat we ons hier niet populair mee maken, maar de zwarte piet moet dus niet doorgeschoven worden naar Waasland-Beveren. Wij zijn geconfronteerd geweest met een beslissing die eigenlijk door iedereen informeel als onredelijk beschouwd werd. Nu worden we gewoon beloond voor het doen gelden van onze rechten. Dit had elke club in onze situatie toch gedaan? Stel je maar eens voor dat Anderlecht laatste had gestaan. Hadden we dan op 15 mei dezelfde beslissing gekregen?”

