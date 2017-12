“Ajax betaalt 9,5 miljoen voor Bandé” Frank Dekeyser

Met acht goals in dertien wedstrijden behoort Hassane Bandé tot een van de absolute smaakmakers van onze competitie en dat is ook verscheidene buitenlandse clubs niet ontgaan. Wolfsburg en Ajax tonen concrete interesse in de 19-jarige Burkinees van Malinwa en vooral de Nederlanders zouden flink in de buidel willen tasten. Volgens De Telegraaf is er zelfs al een akkoord met de Amsterdammers omtrent een overgang van liefst 9,5 miljoen euro. Gisteravond werd Bandé gespot in het Jaz-hotel, vlak naast de Amsterdam ArenA, vandaag zit zijn makelaar in Amsterdam. Die laatste wil de transfer vandaag nog afronden. Malinwa benadrukt wel dat Bandé zeker tot de zomer in Mechelen blijft.