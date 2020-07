“99,99% zeker dat competitie start met 16 clubs” RL/ODBS

02 juli 2020

20u31

Bron: VTM NIEUWS 6

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) deelde Waasland-Beveren vandaag een mokerslag uit. Zo groot was de ontgoocheling op de Freethiel, dat niemand er wil reageren. Begrijpelijk: tegen een beslissing van de BMA is geen beroep mogelijk, zodat het zo goed als definitief game over is voor Waasland-Beveren in 1A. En dus een competitie straks met 16 clubs, dan toch. Alleen het BAS kan, na ook een klacht van W.-Beveren, de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei nog nietig verklaren. Waardoor ook de stemming vervalt en er in principe opnieuw gestemd moet worden. “En dan is het nog maar de vraag of er nu plots wel meer clubs zich gaan scharen achter een competitieformat met 18 clubs”, aldus Jarno Bertho van VTM NIEUWS. “Ga er dus maar vanuit dat het voor 99,99% zeker is dat we met 16 clubs starten. Hoe jammer het ook is voor Waasland-Beveren dat zij de definitieve degradant zijn.”