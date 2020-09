Junior Pius: “Twee goals scoren in één match? Nog nooit gedaan” AR

21 september 2020

06u19 0 Belgisch voetbal Antwerp speelde gisteravond 2-2 gelijk op het veld van Eupen. Een teleurstellend resultaat voor de Great Old, die terugvocht na een achterstand dankzij Junior Pius. “Nog nooit scoorde ik twee keer in één match”, reageerde hij. Bij Eupen overheerste het gevoel dat er meer in zat. “Mondjesmaat puntjes sprokkelen, daarmee schiet je niet op.”

iangue kende op de linksback een moeilijke avond... bij gebrek aan rechtstreekse tegenstander. Normaliter had dat De Pauw moeten zijn, maar die liet zich diep terugzakken, zodat het voor de gewezen jeugdspeler van Beerschot vaak kiezen was tussen op zekerheid spelen of het risico te lopen in de val te worden gelokt. “Het was inderdaad niet simpel”, vertelde hij.

“Toch vond ik vond dat we dat collectief goed hebben opgelost. Tot de tegenstander na goed een uur overschakelde op powerplay met hun grote jongens allemaal mee voorin. We kregen het lastig en incasseerden twee goals omdat we onderlagen in de duels een de eerste én de tweede bal. Dat leidde uiteindelijk tot het verlies van twee punten.”

Zijn ploegmaat Poulain hinkte dan weer op twee gedachten. Teleurgesteld omdat de 0-2 uit handen werd gegeven. Opgelucht dat hij tijdens de prangende eindfase niet nog 3-2 werd. Zijn duels met Mbokani? “Lastig, zoals altijd. Dieumerci speelt evenveel met zijn armen als met zijn voeten. Als verdediger moet je geluk hebben dat de scheidsrechter niet telkens voor een overtreding fluit als hij gewillig tegen de grond gaat. Dat geluk had ik vanavond niet.”

Daaraan alleen lag het volgens de centrale verdediger niet dat Antwerp langszij kon komen. “Ik ben van oordeel dat we te vroeg te diep zijn teruggezakt. We hadden hoger moeten pressen. Antwerp kreeg te veel tijd en ruimte. Niet verliezen op het veld van een ploeg die bij de beste veld behoort is p zich geen slecht resultaat, maar we hebben de voorbije weken al te vaal gelijkgespeeld. Mondjesmaat puntjes sprokkelen, daarmee schiet je niet op.”

Antwerp - Eupen was het avondje van Junior Pius. Voor het eerst in zijn carrière scoorde hij twee doelpunten. “Er is nog geen seizoen voorbijgegaan zonder dat ik geregeld mijn doelpuntje meepikte, maar twee doelpunten in één match, dat nooit eerder. En dat het twee kopbaldoelpunten zijn is geen toeval. Een bal binnentrappen, is me nog maar één keer gelukt.”