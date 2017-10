Jonge Duivels pakken leidersplaats na zege in Cyprus XC

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal De Belgische beloften hebben hun vierde EK-kwalificatiewedstrijd op bezoek bij Cyprus met 0-2 gewonnen. De jonge Duivels grijpen na de zege in Larnaca meteen ook de leidersplaats.

Dodi Lukebakio zorgde in de 51ste minuut voor de openingstreffer. Een afstandsschot van Samuel Bastien veranderde van richting door een Cypriotisch been, waarna Lukebakio met een botsende bal de netten deed trillen. In blessuretijd maakte het team van Johan Walem een einde aan de Cypriotische hoop. Bastien trapte van aan de rand van de zestienmeter in de rechterbenedenhoek, waarna de ref affloot.



In groep 6 klimmen de Belgen met acht punten over Cyprus (6 ptn) naar de koppositie. Daarna volgen Zweden (4), Hongarije (3), Turkije (1) en Malta (0). Zweden en Turkije speelden twee wedstrijden minder dan België en Cyprus, Malta één. Hongarije werkte nog maar één match af. Vanavond staan nog Turkije-Hongarije en Zweden-Malta op het programma.



De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2019 in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.



Eind maart trapten de jonge Duivels de kwalificatiecampagne af met een zuinige 2-1-zege tegen Malta. Begin september volgde voor eigen publiek een 0-0-gelijkspel tegen Turkije, afgelopen vrijdag werd het in Leuven 1-1 tegen Zweden.

Twitter Belgian Football Lukebakio maakte de openingstreffer.