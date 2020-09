Jonge Duivels nemen optie op EK-deelname na knappe winst tegen Duitsland, Ndayishimiye maakt indruk Pieter-Jan Calcoen

08 september 2020

17u52 6 Belgisch voetbal Alles in eigen handen. Pakken de jonge Duivels negen op negen in de komende drie interlands, dan is EK-deelname een feit. Dit dankzij de heel mooie zege tegen Duitsland (4-1).

In Hongarije en Slovenië: daar gaat het EK in 2021 door. Na de eerste kwalificatiematchen zag het ernaar uit dat dat zonder België zou plaatsvinden, maar inmiddels is dat helemaal gekeerd. Na de 4-1-winst tegen Duitsland zijn de U21 nu groepsleider, kunnen ze die plek vasthouden, dan mogen ze hun tickets boeken.

Makkelijk ging het aanvankelijk niet tegen favoriet Duitsland. Tot ineens Pieper een domme overtreding achterin maakte en de Duitser rood kreeg. Ndayishimiye profiteerde, hij schilderde de vrije trap heerlijk binnen, waarna de bezoekers via Anderlecht-huurling Nmecha op strafschop alsnog langszij kwamen: 1-1 bij de rust.

Ndayishimiye maakt indruk

Na de pauze konden de jongens van de debuterende Jacky Mathijssen toch nog vlot afstand nemen. De Ketelaere scoorde als eerste, waarna Ndayishimiye en Openda voor de knappe 4-1-eindstand zorgden. Vooral Ndayishimiye van Willem II, niet toevallig op de lijst bij onder meer Leeds en Wolverhampton, maakte veel indruk.

In de volgende drie duels moet België Wales, Moldavië en Bosnië-Herzegovina bekampen. Het team van Mathijssen weet wat gedaan.

BELGIË: Svilar; Vanheusden (83’ Faes), Bornauw, Delcroix; Saelemaekers (80’ Busi), Peeters (46’ Sambi Lokonga), Mangala, Amuzu (74’ De Smet); De Ketelaere, Ndayishimiye; Openda (80’ Colassin)

DOELPUNTEN: 19’ Ndayishimiye (1-0), 31’ Nmecha (1-1), 51’ De Ketelaere (2-1), 60’ Ndayishimiye (3-1), 76’ Openda (4-1)

RODE KAART: Pieper (18’)

De 1-0 van Ndayishimiye:



De 2-1 van De Ketelaere:



