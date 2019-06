Jonge Duivels kunnen niet stunten tegen Spanje (2-1), EK is met 0 op 6 nu al voorbij LPB

19 juni 2019

20u35 24 EK voor beloften Geen Belgische stunt tegen Spanje op het EK voor Beloften. De troepen van Johan Walem moesten voor ‘La Rojita’ buigen met 2-1. Invaller Fornals velde in de slotminuten het harde verdict. Voor de Rode Duivels is het EK met 0 op 6 voorbij.

Halfweg mochten de Duivels nog dromen van een broodnodige zege. Bornauw frommelde na een hoekschop de gelijkmaker binnen nadat Olmo de Spanjaarden vroeg op voorsprong had gebracht. Voordien was een goal van Lukebakio (terecht) afgekeurd wegens buitenspel. Lokeren-doelman Ortwin De Wolf, die de naar de bank verwezen Jackers tussen de palen verving, voorkwam met een puike redding dat Ceballos de Belgen met een nieuwe achterstand opzadelde. Ook de paal hielp een handje bij een pegel van het raspaardje van Real Madrid. Eén-één na 45 minuten in de bakoven van Reggio Emilia.

De tweede helft vormde zo’n 20 minuten lang een voorsmaakje van Diest Kermis, van oudsher een Hagelandse attractiepool in juli. De Wolf stond bijwijlen in een schietkraam, als bij wonder bleef het 1-1. Een ongrijpbare Ceballos miste eerst het onmisbare, nadien trof hij uit een vrije trap andermaal het houtwerk. Fornals alleen al had drie keer kunnen scoren, maar de ledematen voerden niet uit wat de geest beval. Een uitmuntende De Wolf redde in één en dezelfde fase pogingen van Olmo en Firpo.

De Spaanse storm ging zowaar liggen, wat de Belgen enkele riante counterkansen opleverde. Helaas deden Amuzu, Schrijvers en (vooral) Leya Iseka daar veel te weinig mee. In het slot zette Spanje, dat moest winnen, nog één keer aan. Fornals kreeg tijd en ruimte om aan te leggen, De Wolf was kansloos tegen de kanonbal. Een zwaar verdict voor de Jonge Duivels, die met 0 op 6 hun koffers mogen pakken. Wat rest, is een prestigeduel zaterdagavond tegen gastland Italië.

We deserved more after today's game 😔 #ESPBEL #U21EURO #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/hwwbMmbkXc Belgian Football(@ Belgianfootball) link