Jonge Duivels doen uitstekende zaak met oog op EK: ze sturen Hongarije met lege handen huiswaarts Mike De Beck

26 maart 2018

21u51 23 Belgisch Voetbal De jonge Rode Duivels hebben een uitstekende zaak gedaan met het oog op het EK. In Leuven wonnen de troepen van Johan Walem met 3-0 van eerste achtervolger Hongarije. Leider België telt in Groep 6 nu zes punten meer dan Hongarije en Zweden.

De partij kon niet beter beginnen voor de jonge Duivels. Al na tien minuten ging Dimata met het leer aan de haal, maar in laatste instantie werd de spits van Wolfsburg neergehaald. Bence Tóth was de laatste man, de rode kaart was dan ook op zijn plaats. De Hongaren moesten dus nog tachtig minuten met tien verder. België nam de wedstrijd in handen en dat loonde ook. Siebe Schrijvers haalde op de rand van de zestien uit. Via de paal vloog het leer in doel. Verder trapte een bedrijvige Dimata nog over en een verre bal van Mbenza belandde tegen de paal.

De beloften trokken de dominantie gewoon door. Nu met de ingevallen Obbi Oulare tussen de krijtlijnen. Iets na het uur knikkerde Dodi Lukebakio een perfect aangesneden voorzet van Mbenza tegen de touwen. Daarna was het weer de beurt aan Dimata om op het voorplan te treden. Hij forceerde een strafschop en zette die ook zelf om: 3-0. De schaapjes helemaal op het droge. Met nog drie wedstrijden te spelen ziet het er dus goed uit voor de jonge Rode Duivels. Zweden heeft wel nog twee wedstrijden minder gespeeld en Hongarije telt één wedstrijd minder.

