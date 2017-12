Johan Vande Lanotte: "Vertrek Coucke is kaakslag voor supporters KV Oostende", fans zwaar ontgoocheld Timmy Van Assche

17u55

Bron: eigen berichtgeving 451 Foto Tomas Taecke KVO-voorzitter Marc Coucke en burgemeester Johan Vande Lanotte in betere tijden. Belgisch Voetbal De reacties over de koop van Anderlecht en het vertrek uit Oostende lopen ver uiteen. Burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte noemt het vertrek van Coucke een kaakslag voor de supporters. Die vrezen voor de toekomst van hun club.

“Het is straf dat Marc Coucke het haalt van heel wat gewiekste zakenlui en te duchten tegenstanders. Coucke blijft een zakenman, dat mogen we niet vergeten", zegt supporter Martin Heylen. "Hij is niet alleen de kleurrijke figuur die tussen de supporters staat te springen. Ik kan me best inbeelden dat hij meer zakenpotentieel ziet in een instituut als Anderlecht dan een familieclub als KVO. We mogen blij zijn dat Marc Coucke bij KVO betrokken is en geen onbekende buitenlandse zakenman. Hij zal heus wel een plan hebben met KV Oostende."

Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) is minder mals voor Coucke. “Laat me eerst duidelijk stellen dat hij de afgelopen jaren fantastische dingen heeft gedaan voor Oostende. We mogen dat niet vergeten. Maar midden in het seizoen, wanneer het sportief iets minder gaat, de club verkopen, is een kaakslag voor de vele duizenden supporters. We mogen hem dankbaar zijn, maar het is niet fair dat het verhaal zo moet stoppen. We zullen als stadsbestuur onze verantwoordelijkheid opnemen en met de clubmedewerkers aan tafel zitten om de toekomst te bespreken.”

Voorzitter supportersvereniging: "Iedereen zwaar ontgoocheld"

"Als onze sterke man wegvalt, vrees ik voor de continuïteit", aldus Jakob De Bruyne, voorzitter van een supportersclub uit Leffinge, op Radio 1. "Mogelijk blijft er via via wel geld van Coucke naar de club stromen, maar dan nog. Zo wordt KV Oostende op de duur misschien een satellietclub van Anderlecht, dat willen we natuurlijk niet. De supporters reageerden al erg ontgoocheld. De reacties gaan van "Hij laat ons in de steek" tot "Het is gedaan met KVO". Coucke trok met zijn aanwezigheid ook veel investeerders en sponsors aan. Die vallen wellicht weg. Leven zonder Marc Coucke zal misschien wel lukken, maar het wordt alleszins een pak moeilijker", aldus de voorzitter van de supportersvereniging.

Patrick Carrewyn, voorzitter van supportersclub Kustboys van KV Oostende, reageert verrast op de overname van Anderlecht door Coucke. "Ik hoorde het op de radio en mijn eerste gedachte was: dit kan niet! Een voorzitter kan toch geen twee clubs in 1A leiden? Helaas is de harde realiteit dat hij ons zal verlaten. Dit is heel jammer. Hij zegt dat zijn hart hier blijft, dus ik mag veronderstellen dat hij ons niet als een steen gaat laten vallen. Waarom Coucke dit doet, is de grote vraag. Het is voor ons alvast geen mooi kerstgeschenk. Wat de gevolgen zijn op financieel vlak, zal pas over enige tijd blijken."

Carrewyn is ontgoocheld, maar ziet het uiteindelijk goedkomen met zijn geliefde club. "Coucke heeft zijn woord gegeven dat zijn entourage zal blijven. Zijn vertrek is heel spijtig, maar ik vertrouw de mensen rond hem. Ze zijn bekwaam. 'Ons KVO' zal uiteindelijk overeind blijven. De eerste persoon waar ik aan denk om de nieuwe voorzitter te worden, is Bart Versluys." Versluys is als eigenaar van Versluys Bouwgroep al verbonden met KV Oostende, waar zijn bedrijf sponsor is en het nieuwe stadion neerzette. Dat stadion draagt ook de naam Versluys Arena.