Johan Vande Lanotte moet voetbalwereld helpen opkuisen: met 'Dream Team' naar RSZ-debat

27 november 2019

05u06 0 Belgisch voetbal Het voetbal wil iets doen aan zijn imagoprobleem. De Pro League brengt vandaag ex-­informateur Johan Vande ­Lanotte, basket- en wieler­expert Thomas Van Den ­Spiegel en professor fiscaal recht Michel Maus samen. Ze moeten wegen op het RSZ-­debat.

Voor Vande Lanotte was de sociale korting voor beroepssporters een van de thema’s die hij meenam als informateur in de gesprekken over een federale regering. Z’n politieke contacten en ­invloed, gekoppeld aan zijn dossierkennis en engagement voor de sport, maken van ­Vande Lanotte een ideale ­gesprekspartner voor de Pro League. Naast ex-informateur Vande Lanotte zullen ook ­Thomas Van Den Spiegel en Michel Maus vandaag rond de tafel zitten. Vande Lanotte moet de brug vormen met de politiek. Voormalig basketbaltopper Van Den Spiegel is als CEO van Flanders Classics ook de spreekbuis voor het wielrennen. Maus is een professor die gespecialiseerd is in fiscaal recht. De bedoeling is dat ­Vande Lanotte en co de ­komende maand de krijtlijnen van een breder plan uitwerken. De Pro League hoopt dat op de Algemene Vergadering van 17 december te presenteren. Rond die periode zouden de verschillende politieke ­partijen ook hun wetsvoorstel indienen.

Voetbal nóg meer te verliezen

Vande Lanotte (sp.a) sprak gedurende zijn 130 dagen als informateur in de federale regeringsvorming over veel maatschappelijk relevante thema’s. Daarbij hoorde ook de aanpak van de RSZ-voordelen van professionele sporters. Het is een thema dat Vande Lanotte nauw aan het hart ligt. Hij is zelf een meer dan trouwe supporter van basketbalclub Filou Oostende. Als zijn collega-politici de fiscale voordelen decimeren, zou dat desastreuze gevolgen hebben voor het basket.

De politieke contacten en invloed, gekoppeld aan zijn dossierkennis en engagement voor de sport, maken van Vande Lanotte een ideale gesprekspartner voor de Pro League. Het voetbal, dat afgelopen jaar zo’n 80 miljoen euro aan RSZ-voordelen kreeg, heeft nog méér te verliezen in de discussie over de sociale voordelen. Alleen hebben de reacties van heel wat kopstukken uit eerste klasse niet voor veel goodwill gezorgd binnen de politiek. Het voetbal, zo is de perceptie, klampt zich vast aan de voordelen zonder terug te willen geven. Maar de Pro League wil aantonen dat het wel degelijk de grote problemen van het voetbal wil aanpakken.

‘Dream Team’

Pro League-voorzitter Peter Croonen sprak de afgelopen weken al informeel met vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen. En minstens even belangrijk: hij legde contacten met onafhankelijke experts die het debat breder moeten trekken.Dat zijn klinkende namen. Naast ex-informateur Vande Lanotte zullen ook Thomas Van Den Spiegel en Michel Maus vandaag rond de tafel zitten. De bedoeling is nog een Waalse specialist toe te voegen aan het panel.

Vijf pijlers

Dat ‘Dream Team’ verzamelt vandaag voor een eerste keer om samen met de Pro League een strijdplan op te maken. De vijf brede pijlers van het plan staan al vast. Bovenaan staat het reglement voor tussenpersonen – waarbij ook uitgewerkt wordt welke sancties de clubs boven het hoofd hangen als zij uit de bocht gaan. Pijler twee: transparantie. Het clearing house zal daarbij ter sprake komen, maar het doel is ook om een ethisch charter uit te tekenen met de bankensector. De banken zijn op dit moment wantrouwig om samen te werken met voetbalclubs wegens de kans op illegale geldstromen. Ook met de gokindustrie zal gesproken worden over zo’n ethisch charter. ­Pijler drie en vier: antifraudemaatregelen invoeren (een witwasmeldingsplicht invoeren, maar evengoed een meldpunt voor doping of seksueel misbruik), en de professionalisering van de tuchtsancties.

Met als laatste en belangrijkste punt de RSZ-problematiek, en bij uitbreiding de bedrijfsvoorheffing en groepsverzekering voor sporters.

De plannen zijn nog embryonaal. Maar het opzet toont aan dat het voetbal meer wil doen dan alleen window dressing. De Pro League is er zich van bewust dat het méér moet doen dan het tot nu toe gedaan heeft.

De bedoeling is dat Vande Lanotte en co. de komende maand de vijf pijlers uitdiepen. Op de algemene vergadering op 17 december wil voorzitter Croonen zijn plan presenteren aan de algemene vergadering. Rond die periode zouden de verschillende politieke partijen hun wetsvoorstel indienen.