Joakim Maehle na afgeketste transfer: “Ik voel me bedrogen door Genk” KDZ

09 oktober 2020

08u05 0 Racing Genk Hij baalt nog steeds om zijn gemiste transfer. Joakim Maehle (23) scoorde voor Denemarken en liet achteraf zijn emoties de vrije loop. “Ik voel me bedrogen door Genk.”

Het zijn bewogen dagen geweest voor Joakim Maehle. Maandagavond zag hij een transfer naar Marseille door zijn neus geboord, twee dagen later scoorde hij zijn eerste interlanddoelpunt in de vriendschappelijke partij tegen de Faroër. “Only one answer”, postte hij op Instagram. Voor de Deense pers kwam hij achteraf nog eens terug op de gemiste overgang naar Marseille. “Maandagavond leek alles in orde”, zei Maehle. “Ik had een akkoord met Marseille en ook Genk was eruit, maar tien minuten voor de deadline kreeg ik een telefoontje van Dimitri de Condé, die mij vertelde dat de deal niet doorging. Ik was kwaad en teleurgesteld en ik heb de telefoon dichtgegooid.”

Meer dan 10 miljoen

Marseille formuleerde maandagmiddag een eerste bod op Maehle, nadat zij hun rechtsback Sarr naar Bayern München zagen vertrekken. In de loop van de avond werd het bod meermaals verhoogd tot iets meer dan tien miljoen, exclusief bonussen en percentage op de doorverkoop. Genk ging uiteindelijk niet akkoord omdat het te kort dag was om nog een vervanger te vinden. “In het verleden is al vaker interesse geweest, van Southampton, Valencia, Atalanta, maar Genk hield de boot telkens af. Ik respecteerde dat, maar dit was een buitenkans. Zowel voor mij als de club, zeker in coronatijden. Ik voel me bedrogen.”

Al geeft Maehle aan dat hij zich zal blijven inzetten voor de club. “Ik heb intussen ook al met Jess Thorup gesproken.” Wellicht niet het laatste gesprek dat ze bij Genk de komende weken zullen hebben met hun international.

Lees ook: Een statement van de Carolo’s en een Limburgse ‘big spender’: vijf conclusies na de transferzomer in België