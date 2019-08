Jimmy De Jonghe (Lokeren) hard voor Beerschot, de club van zijn hart: "Er zijn dingen gebeurd die niet kunnen" MVS

01 augustus 2019

11u25 0 Belgisch voetbal Op de eerste speeldag meteen uitkomen tegen de club waar je vier seizoenen sterkhouder was. Voor Jimmy De Jonghe, nu Lokeren, is het morgenavond meteen prijs. De linksback trekt naar 'zijn' Kiel. "Maar er gebeurden dingen die niet konden. Die fataal kunnen zijn voor een club."

Of Jimmy De Jonghe effectief in actie komt morgen tegen ex-club Beerschot? Afwachten. "Ik hoop het, zeker omdat het tegen Beerschot is", vertelt hij ons. "Het wordt voor mij een blij weerzien met fans en spelers, sowieso. Ik blijf de club volgen en blijf supporter. Al speel ik nu uiteraard wel met hart en ziel voor Lokeren."

Als we De Jonghe vragen naar zijn tijd bij Beerschot, is meteen duidelijk dat de club hem nog heel nauw aan het hart ligt. "Dat ik bij Beerschot vertrok, was niet mijn eigen keuze", verduidelijkt hij. "Het heeft pijn gedaan, ik zat graag bij Beerschot. Het was van kleinsaf aan de club van mijn hart, ik kon er kort bij huis werken, was geliefd bij de fans. Het plaatje klopte. Maar als er andere bestuurders (bedoelt Jan Van Winckel, red.) en een andere trainer (Stijn Vreven, red.) komen, weet je dat het kan gebeuren dat de relatie niet meer hetzelfde is. Ik had nooit een goede band met Vreven", geeft hij toe. "We hadden in het begin een paar discussies op en naast het veld. Iets wat moet kunnen vind ik, maar hij kon er duidelijk minder goed tegen dat iemand anders een eigen mening heeft."

"Ik wou graag blijven en verlengen, maar rond de tafel zitten is moeilijk als één partij er nooit is hé? Van Winckel zat altijd in Dubai. Van de meeste matchen zag hij enkel de samenvatting, denk ik. En als hij dan al dingen besprak, was het met supporters in plaats van met mensen van de club. Logisch dus dat de fans meteen het loon van sommige aanwinsten wisten. Er zijn dingen gebeurd die écht niet kunnen", zucht De Jonghe. "Contractuele fouten bijvoorbeeld. Grote fouten, die de fans niet weten. In sommigen hun contract staat dat ze bij promotie zestig procent loonsverhoging krijgen. Exclusief de groepsverzekering, wat dus zou resulteren in een verdubbeling van hun contract, maar dat hadden ze bij Beerschot even over het hoofd gezien. Zoiets kan fataal zijn voor een club. Tegen mij, maar ook tegen Mo (Messoudi, red.) en Tom (Van Hyfte, red.) om er maar twee te noemen, werd er vaak moeilijk gedaan. Jammer, ik zat er graag en kende er zoveel mooie momenten. Nochtans ben ik zelf niet van de moeilijkste. Ik heb altijd goed kunnen samenwerken met Roef, Diels, Damen, ook met trainers Brys, Van Wijk en Spaenhoven. Maar met Vreven klikte het niet. Botste het. Het is wat het is.”