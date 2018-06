Jeugdinternational Indy Boonen ruilde Man United voor KVO: “Mourinho? Die keek niet naar mij om” Tomas Taecke

21 juni 2018

07u00 0 Belgisch Voetbal Vorig jaar liep hij sporadisch nog tussen Lukaku, Pogba en Sanchez, dinsdag trainde hij voor het eerst in het shirt van… KV Oostende. Met de 19-jarige Indy Boonen haalde de kustploeg alvast een speler in huis om naar uit te kijken: “Bij United heb ik heel veel geleerd, maar nu is het tijd om te spelen.”

Hij was één van de weinige spelers met wie hij na de eerste training een gesprek voerde. Om maar te zeggen hoe hard Gert Verheyen gelooft in jeugdinternational Indy Boonen, die deze zomer de overstap maakte van de U23 van Manchester United naar KV Oostende. Het jeugdproduct van KRC Genk maakte een weloverwogen keuze met het oog op speelgelegenheid, even bewust als toen hij op zijn 16de voor een avontuur in Engeland koos: “Ik vertrok als kleine jongen naar Manchester en ben nu volwassen teruggekeerd. In het begin waren mijn ouders aanwezig, maar nadien leefde ik er alleen. Ik kan koken en de was doen. In het begin was het moeilijk, maar nu kan ik op mijn 19de voor mezelf zorgen.”

Spelers die hun jeugdopleiding in Engeland genoten, hadden het vaak moeilijk om in onze competitie door te breken. Mathias Bossaerts, die weliswaar geteisterd werd door vele blessures, is daar na zijn opleiding bij Man City een voorbeeld van. Boonen wil er alles aan doen om dit gegeven te ontkrachten: “Ik ben heel blij met de keuze die ik gemaakt heb en ben in Engeland een betere speler geworden. Dit had ik nodig. Was ik bij Genk gebleven, was het helemaal anders geweest. Hier was het altijd hetzelfde en speelde ik altijd op dezelfde positie. Daar ben ik een man geworden en leerde ik op verschillende posities en in verschillende systemen spelen. Bij United heb ik heel veel geleerd, maar nu is het tijd om te spelen”, weet de offensieve middenvelder.

"Januzaj wordt een absolute topper"

Boonen doorliep de jeugdreeksen van United tot in het beloftenelftal, de U23. Vorig seizoen mocht hij meermaals meetrainen met de A-ploeg, waar ook Romelu Lukaku sinds vorig seizoen deel van uitmaakt: “De eerste ploeg, dat was een andere wereld. Er werd nauwelijks naar je om gekeken, ook door Lukaku niet. Ik had er een paar vrienden, zoals Ander Herrera en Antonio Valencia, met wie ik nog contact heb. Mourinho? Die keek niet naar mij om. Hij gaf me een hand, net als alle spelers, maar was verder heel afstandelijk. Hij isoleerde zich met een paar van zijn spelers. Nooit hebben we gesproken, ook al was ik een vaste waarde in de beloftenploeg. Wie op mij de grootste indruk maakte? Ongetwijfeld Rashford. Zijn snelheid, techniek en schot… ongelooflijk. Vandaag hebben we af en toe nog eens contact. Ook met Januzaj trainde ik vaak samen. Hij speelt nu dan wel bij Sociedad, toch wordt hij een absolute topper. Wat hij kan met een bal… Vergeet niet dat hij pas 23 is.”

Vele clubs stonden in de rij voor Boonen, waaronder enkele Engelse ploegen en zijn ex-club Racing Genk: “Terugkeren naar Genk, daar had ik geen goed gevoel bij. Ik kende Gert Verheyen van bij de nationale U19 en we hebben een goeie vertrouwensband. Bij Oostende wil ik op training elke dag de beste zijn en hoop ik dat er snel speelgelegenheid zal volgen. Of ik basisspeler kan worden, dat valt af te wachten. Je kan dan wel je best doen en al iets bewezen hebben, toch krijg je een basisplaats in de Belgische competitie niet zomaar in de schoot geworpen.”

Vader Jacky Boonen

Boonen is volgens insiders een grote belofte, al is het afwachten of hij straks zijn mannetje kan staan. De tengere middenvelder is bijzonder explosief, heeft een goeie dribbel, passing en vista. Het is alvast een speler om bij de start van het nieuwe seizoen naar uit te kijken. Dat doet ook zijn vader, Jacky Boonen, die vroeger carrière maakt bij onder anderen Lierse SK, SK Beveren en Sporting Lokeren: “Hij is elke dag met mij bezig, al is hij heel kritisch. Vaak zegt hij dat het slecht is, maar dan hoor ik hem tegen mijn broer (doelman Seppe die bij Roda JC speelt, red.) zeggen dat het eigenlijk wel goed was (lacht). Of ik hem na mijn periode bij United al overtroffen heb? Allesbehalve. Hij was 15 jaar profvoetballer, terwijl ik nog niets bewezen heb.”