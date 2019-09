Jesse De Preter, voorzitter van Belgische federatie van voetbalmakelaars: “Het hele systeem is ziek” Redactie

12 september 2019

13u33

Bron: VTM NIEUWS 2

Jesse De Preter, voetbalmakelaar van onder andere bondscoach Roberto Martínez en voorzitter van het vorig jaar opgerichte BFFA (de Belgische federatie van voetbalmakelaars), weigert louter te wijzen naar zijn collega’s die al opgepakt zijn zoals Mogi Bayat of Christophe Henrotay. “Het hele systeem is ziek bij gebrek aan goede regelgeving en daar hebben heel erg veel mensen misbruik van gemaakt. Er komen nu een paar dossiers naar boven, maar het probleem is veel groter dan dat. Sinds het uitbreken van het voetbalschandaal is er nog helemaal niets veranderd”, legt hij uit in VTM NIEUWS.