Jess Thorup legt uit waarom David niet speelde tegen Metz: “Hij was mentaal niet klaar” RN

28 juli 2020

19u48 0 AA Gent Jonathan David is met AA Gent op teambuilding in de Ardennen, maar de match tegen FC Metz liet hij aan zich voorbij gaan. Jess Thorup legt uit waarom.

“Ik had vooraf een lang gesprek met Jonathan”, zegt Thorup. “We weten allemaal dat er wat gaande is. Er is nog geen beslissing, maar als coach wil ik stilaan graag weten waar we aan toe zijn. Is het nog mogelijk dat hij nog voor ons speelt? Dan wil ik hem met het oog op de competitiestart ook in actie zien. Mentaal was hij nu niet klaar, omdat er vanalles speelt. Maar als er zaterdag nog geen beslissing is, wil ik hem minuten geven tegen Zulte Waregem. We zullen het van dag tot dag moeten bekijken. Ik begrijp dat Jonathan nadenkt over de risico’s als hij speelt. Als je twijfelt, is het opletten voor blessures. Daarom nam ik tot nu toe liever geen risico’s, voor Jonathan én de club. We moeten ook zien tot wat we in staat zijn zonder hem.”

“Ik kon voor het eerst spelen met Odjidja, Bezus, Yaremchuk en Depoitre. Daarmee hadden we voor het eerst min of meer het offensieve compartiment van vorig seizoen op het veld. Je voelde meteen dat er iets op gang kwam, met goeie acties, kansen en knappe goals. Ik was blij met wat ik zag. Ook defensief. We proberen altijd aanvallend te spelen, maar ik vond ons defensief sterk, met een clean sheet als resultaat.”

“Ik zag een enorm gemotiveerde Roman Yaremchuk. Ik zag hem nog nooit zo sterk als nu. Hij staat scherper dan ooit. Met het nodige vertrouwen kan hij een héél sterk seizoen spelen. Ik ben ook blij met het debuut van Dorsch. Je ziet meteen dat hij een goeie voetballer is. Hij wil de bal, hij zet druk, hij is eplosief op de eerste meters en hij gaf meteen een assist. Hij heeft een profiel dat we niet hadden. Hij geeft me meer opties.”

Enkel Chakvetadze ontbrak nog in Seraing. “Hij had een beetje last van de knie, maar de scans die we maakten, zijn positief. Ik verwacht hem volgende week terug op het veld. We weten niet of we volgende week zullen spelen op Antwerp, maar wij moeten ons focussen op wat we nu doen. Als we ons programma moeten aanpassen, zullen we dat doen, met nieuwe oefenwedstrijden.”

