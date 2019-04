Exclusief voor abonnees Jess Thorup hoopt dat bekerwinst hem ademruimte geeft: “Ik wil AA Gent naar de top brengen” Rudy Nuyens

30 april 2019

06u00 0 Belgisch voetbal Zijn golfclubs bracht hij mee uit Denemarken, maar Jess Thorup (49) vond nog niet één keer de tijd om af te zakken naar de courts van Sint-Martens-Latem. AA Gent nam de voorbije maanden al zijn tijd in beslag. Thorup hoopt dat ook nog langer te doen. “De beker winnen en rechtstreeks naar de groepsfase van de ­Europa League gaan, zou een ­grote stap zijn voor de club.”

Jess Thorup verschijnt op de afspraak hartje Gent per fiets en in korte broek. Ongecompliceerd, zoals hij werkt en praat.

“Het ontgoochelt me enorm dat we maar 1 punt pakten uit 6 wedstrijden. We stapten de play-offs in met veel vertrouwen, na 4 overwinningen op rij. We dachten op dat elan verder te gaan. Maar ik moet naar mezelf kijken, want ik ben hier verantwoordelijk voor. Misschien onderschatte ik de kwaliteit van de play-offs, die echt een nieuwe competitie zijn. Teams als ­Antwerp en Standard veranderden hun manier van spelen, net omdat dit een andere competitie is. Ik moet in de spiegel kijken en toegeven dat ik me daar in de toekomst meer bewust van moet zijn. Iedereen brengt 5 procent meer intensiteit. We hadden 5 of 6 punten meer kunnen hebben, maar we hebben er maar één. En dat is het enige wat op dit moment telt.”

Dit zijn de sterkst bezette play-offs in jaren.

“Dat is goed, want zo leer ik wat we ­nodig hebben om met de ­besten in ­België te concurreren. Ik zie wat we indivi­dueel en collectief nodig hebben, maar ook wat ik als coach nodig heb om de spelers naar het volgende niveau te brengen. Ik weet dat ik niet over de ­toekomst kan spreken, omdat ik niet weet of ik hier nog een maand of nog vijf jaar zal zijn. Maar als ik hier volgend jaar nog ben, zal ik de play-offs anders aanpakken.”

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen