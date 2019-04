Jess Thorup gaat voor drie punten op Anderlecht: “We moeten ons momentum grijpen” RN

19 april 2019



Jess Thorup heeft de bekerfinale wel degenlijk in het achterhoofd, maar hij ziet geen betere voorbereiding op de Heizelfinale dan een overwinning op Anderlecht.

“Ons probleem is momenteel dat we teveel en vooral te gemakkelijk goals tegen krijgen”, vindt Jess Thorup. “Dat is geen verwijt aan de keeper of de vier verdedigers, het is als team dat we meer gefocust moeten zijn op het defensieve deel van het spel. Statistieken wijzen uit dat het belang van 0 tegengoals tegenover 1 gemaakte goal groter is om punten te veroveren. We willen ons spel blijven spelen, we willen kansen blijven creëren en goals maken, maar defensief moet het beter. Daar hebben we de voorbije week ook op gewerkt. We moeten soms wat lager en wat compacter verdedigen als ploeg.”

Thorup houdt er rekening mee dat hij zondag een en ander kan verwachten in het Astridpark. “We weten dat er veel gebeurd is bij Anderlecht”, zegt Thorup. “Ze zijn dan ook veranderd van coach. Maar ik ga niet speculeren over wat de nieuwe coach gaat toen, ik focus me op mijn team. Zoals altijd. Ik verwacht een Anderlecht dat met veel energie in de wedstrijd zal stappen, maar wij moeten proberen om de controle over de wedstrijd te krijgen. Als we dat kunnen, denk ik dat we een goeie kans maken op de drie punten.”

“We moeten er rekening mee houden dat het een nerveuze match kan worden, één die soms misschien stil zal liggen zelfs. In die omstandigheden zullen we vooral kalm moeten blijven en ons wedstrijdplan moeten blijven volgen. We moeten ons momentum grijpen, ook met de houding van hun supporters. Maar ik reken ook op onze uitsupporters, die ons misschien wel meer helpen dan thuis.”