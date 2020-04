Jelle Van Damme zet advocaten in tegen De Vries en Lokeren: “Het zal sowieso een staartje krijgen”

Sporting Lokeren

“Veel blabla, veel praatjes.” Jelle Van Damme (36) overschouwt zijn turbulente periode bij Sporting Lokeren. “Ik heb vaak gedacht: ‘F*ck it, ik stap in mijn auto en rijd naar de voorzitter.’ Maar wat had het uitgehaald?” De verdediger en gewezen Rode Duivel heeft nog 250.000 euro aan tekengeld tegoed en heeft zijn advocaten nu op de zaak gezet. “Het zal sowieso een staartje krijgen.”