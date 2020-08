Jelle Van Damme legt klacht neer tegen ex-Lokerenvoorzitter De Vries MVS

17 augustus 2020

13u42 0 Belgisch voetbal Zo’n 250.000 euro tekengeld en achterstallig loon. Dat probeert Jelle Van Damme (36) nu via de rechtbank te recupereren van Louis De Vries, ex-voorzitter van Sporting Lokeren. Dat bevestigde de speler zonet aan onze redactie.

“Dit kunnen we zo niet laten. Mijn advocaten zullen nog wel wat werk hebben.” Van Damme houdt zich aan de woorden die hij eind april uitsprak, toen bleek dat luchtkastelen het enige was wat Louis De Vries bouwde bij Lokeren. Zowel sportief als financieel was de overstap van de voormalige Rode Duivel naar zijn jeugdclub een mislukking. Lokeren degradeerde en ging failliet, Van Damme zoekt nog steeds een nieuwe club.

