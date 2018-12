Jean-Marie Pfaff (65) is nu ook buschauffeur: “Mensen bellen me zelfs om naar een mosselfestijn te rijden. Natuurlijk wil ik dat doen” TLB

04 december 2018

16u00 0 Belgisch Voetbal Feest in Brasschaat. Jean-Marie Pfaff blaast vandaag 65 kaasjes uit. De ex-doelman geniet naar eigen zeggen van het leven én hij heeft een nieuwe passie ontdekt: de bus. Pfaff vult dezer dagen een grootste deel van zijn tijd aan de zijde van vrouwlief Carmen én...achter het stuur van een oude bus.

Pfaff kocht zijn nieuwe speeltje rechtstreeks van de grote baas van Audi Duitsland. De bus heeft 350.000 kilometers op de teller staan en werd in het verleden gebruikt om stafleden van de Audi-teams te vervoeren naar races in bijvoorbeeld Zolder of Le Mans. “Ik ken de baas van Audi goed. Ooit kwam ik met hem overeen dat ik de bus waarop ze hun tactische besprekingen deden mocht kopen als ze hem van de hand zouden doen. Vorige maand belde hij me plots op met de vraag of ik nog interesse had. Ik heb niet getwijfeld”, vertelt Pfaff.

“Ik verhuur hem aan bedrijven die, bijvoorbeeld, naar een congres gaan. Er is plaats voor 23 mensen en in de bus zijn schermen, telefoons, een fax, microfoons, tafeltjes en zelfs wifi voorzien. Bovendien krijgen huurders er ook een goede chauffeur bij: ikzelf of iemand anders, zodat ik met de mensen kan keuvelen. Die keuze laat ik aan de klanten. En het concept leeft, hoor. Ik krijg dagelijks telefoontjes, van mensen die naar een werkseminarie gaan, een bende die naar Parijs-Roubaix trekt of zelfs een groep die naar een mosselfestijn wil gaan. Ook dat doe ik trouwens met plezier. Ik ben een man van het volk, hé. Onder de mensen komen is mijn lang leven.”

Pfaff droomde er al jaren van om zijn eigen bus te hebben. “Ik haalde op mijn 20ste een rijbewijs om met de bus te mogen rijden. Dat was dan het plan voor na mijn voetbalcarrière, buschauffeur worden. Autobussen hebben me altijd gefascineerd. Achter het stuur van mijn gevaarte word ik volledig zen. Je zou het gezicht van andere chauffeurs moeten zien als ze me achter het stuur zien zitten, geweldig. Ze geloven vaak niet dat ik het ben, maar dat is wel degelijk het geval.”

Op de oprit

“Ik zie alleen maar voordelen van dit project: ik ontlast het verkeer en help ook mee in de strijd voor een beter milieu”, aldus ‘El Sympatico’. “Wanneer mijn kleinzoons op verplaatsing moeten voetballen, vervoer ik hun ploegje soms met de bus. Voor die kerels is dat geweldig, ze vermaken zich telkens kostelijk. Voor het volgende familiefeest hebben we ook al ons vervoer. Handig.”

Pfaff is van plan om binnenkort zijn naam en misschien ook een foto van zichzelf op de buitenkant van de bus te laten plakken. Voorlopig staat de car nog gewoon op zijn oprit, maar binnenkort kan hij hem parkeren op een standplaats in Beveren. “Ik heb hier in Brasschaat gewoon geen plaats om hem te parkeren”, lacht Pfaff. “Nu staat hij nog gewoon voor ons huis. Een website is er ook nog niet, maar die komt er wel.” Geïnteresseerden kunnen voorlopig terecht op het e-mailadres carmen@j-meetingpoint.be.

Carmen bijstaan

Pfaff heeft op zijn 65ste niet de kans om met zijn vingers te draaien. Wanneer hij niet met zijn bus rijdt, zorgt de voormalige doelman van onder meer SK Beveren, Trabzonspor en Bayern München voor zijn vrouw Carmen. De combinatie van osteoporose en knobbelreuma maakt haar al bijna vijf jaar het leven zuur. “Carmen heeft het moeilijk”, zegt Pfaff. “Ze houdt zich sterk, maar heeft veel pijn. De ene dag gaat het beter dan de andere. Ik probeer haar zo goed mogelijk bij te staan en van onze familie krijgen we heel veel hulp. Onze kinderen en kleinkinderen staat altijd voor haar klaar. Carmen is voor 66 procent invalide verklaard, maar ze moet niet alleen vechten.”

Beelden van de bus die Pfaff kocht: