Mulder geeft Vanhaezebrouck raad voor PSG: "Inbouwen is uitlokken. Zelfs Celtic wist wel raad met de alles en iedereen deprimerende Anderlecht-kabouter" Jan Mulder

Er leek zich vrijdag Achter de Kazerne een wonder te voltrekken: Anderlecht speelde als Anderlecht. De gewoonste zaak van de wereld natuurlijk, maar dit voetbal was zo lang geleden gezien, ja bijna dood verklaard, dat het tot leven brengen ervan inderdaad een klein wonder mag worden genoemd. Een tien met een griffel voor trainer Hein Vanhaezebrouck. We vergeten de tweede helft.

Woensdag komt Paris Saint-Germain voor een duel in de Champions League naar het Astridpark. Hoorde ik Hein in een televisie-interview waarschuwen voor naïviteit en dat je geen aanpak van paars-wit mag verwachten als op Mechelen? Zou dit namelijk het geval zijn, dan gaat doelman Boeckx een karrenvracht doelpunten vissen, herinneren we ons de 5-0 van enkele jaren geleden (Ibrahimovic).

Nee, non, nein, Hein! Juist met het inbouwen van voorzichtigheid incasseer je die karrenvracht. Dat is geen romantiek, dat is keiharde realiteit. Inbouwen is uitlokken. Zelfs Celtic wist wel raad met de alles en iedereen deprimerende Anderlecht-kabouter, bedacht door Weiler en tegen de armetierige Schotten opgevoerd onder Frutos: 0-3.

Hopelijk waren zijn waarschuwende woorden een Heinziaanse schijnbeweging en gaat paars-wit woensdag voluit. Vanhaezebrouck is niet gek. Wij ook niet. Geef spelers de kans boven zichzelf uit te stijgen, sleep het publiek mee! Mocht een royaal aanvallend Anderlecht toch dik verliezen van Neymar, Mbappé en Cavani, dan zullen we de Belgische kampioen niet bekritiseren, maar bewonderen voor de spelopvatting die bij de club past - en rendeert.