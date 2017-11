Jan Mulder over de tunnelvisie van trainers: "Leko vond dat Club beter was geweest en recht had op de zege. Sterk staaltje" Jan Mulder

10u37 0 Photo News Jan Mulder Speeldag 14 in de Jupiler Pro League stond in het teken van de topper Anderlecht - Club. HLN-commentator Jan Mulder heeft het vandaag in zijn column over de tunnelvisie van trainers.

Het was meen ik de wegens corruptie ontslagen Engelse bondscoach Sam Allardyce die zei dat analisten finaal door de mand vallen wanneer ze een club gaan trainen. Hij doelde op de broers Neville, gevreesde critici op de Britse televisie en zwakke broertjes toen ze Valencia coachten. Sam wilde maar zeggen: oud-voetballers die over wedstrijden praten, hebben geen idee waarover ze het hebben.

Na Anderlecht - Club Brugge analyseerden de beide trainers, Hein Vanhaezebrouck en Ivan Leko, de topmatch. Leko zei: "Een gemiste kans". Hij vond dat Club beter was geweest en recht had op de overwinning. Sterk staaltje. Toen Vanhaezebrouck dat commentaar hoorde, verscheen een dikke rimpel op zijn voorhoofd. Hein somde vervolgens het aantal kansen van Anderlecht op: zijn team had de overwinning ruimschoots verdiend. Iets minder sterk staaltje.

Na alle wedstrijden op alle Belgische velden zag je hetzelfde patroon: terwijl ze bij dezelfde wedstrijd op de bank hadden gezeten, sprak de ene coach in zijn voordeel wit en de andere nam het voor zijn eigen parochie op en zei: zwart. Begrijpelijk, ze lijden aan tunnelvisie, kunnen de eigen spelers niet afvallen, weten wie van hun spelers er in de voorafgaande week grieperig was, en zo voort. Een neutrale analist, meestal een knappe oud-speler, heeft geen last van die handicaps.

Ik bewonder Hein Vanhaezebrouck en Ivan Leko, die al hun schaapjes op de juiste plaats moeten zetten, geduldig moeten zijn of snoeihard ingrijpen, de voorzitter en het publiek tevreden moeten houden, en winnen. Duivelskunstenaars. Maar als ik de voetballiefhebber een advies mag geven: luister nà de match niet naar ze, geloof de analisten.