Jan Mulder over de lonen in de Premier League: "Waarom is Kevin De Bruyne niet woedend?" Jan Mulder

22 januari 2018

Alexis Sanchez tekende zondag bij Manchester United een contract dat hem gedurende een jaar of vier om en nabij 500.000 euro per week opbrengt. Sanchez is inderdaad een fijne speler die een fatsoenlijk loon verdient. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Pogba was woedend. Hij krijgt slechts een goeie 200.000 pond per week voor zijn wekelijkse bijdrage aan het spel van United. En dat kan niet. Het verschil is echt te groot. Makelaar Raiola liet dus lekken dat zijn klant heel boos is en het salaris moet worden opgetrokken tot net boven dat van Sanchez.

Onze gedachten zijn bij Romelu Lukaku. Houdt Raiola de hiërarchie ook in de gaten? Dit gaat met ongekende snelheid bergafwaarts met Big Rom. Die zit nu al in een hoek van de kleedkamer te kniezen bij de armste reservisten en jeugdtalenten.

Kevin De Bruyne gaat ook verlengen. Manchester City verdubbelt zijn gage: de beste voetballer van City zal voortaan 300.000 euro per week toucheren en wordt de rijkste Belgische voetballer aller tijden. Een supporter van City postte daarop een tweet waarin wordt gesteld dat, indien Sanchez 500.000 krijgt, De Bruyne recht heeft op ten minste 600.000.

Logisch geredeneerd. Denk je op het eerste gezicht. Die supporter vergeet evenwel de woede van Pogba en de vast heel angstige reactie van Manchester United, dat hem zal sussen met een paar honderdduizend per week meer. Volgens mijn berekeningen heeft Kevin, geen vrolijke fladderaar als Sanchez en Pogba maar het zich voor het resultaat verantwoordelijk voelende brein van het team, recht op ten minste 700.000 pietermannen per week.

Kevin toont zich verontwaardigd noch woedend over de wekelijkse 400.000 pond-belediging van City aan zijn adres. Tevredenheid leek een uitgestorven gevoel in de Premier League. Het bestaat nog. Dank je, Kevin.