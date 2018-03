Jan Mulder droomt van wereldtitel: "Wat Eden over Kevin zegt, is waardevoller dan tien trainingen in Tubeke" Jan Mulder

05 maart 2018

11u12 35

Het Belgische publiek heeft weinig vertrouwen in een wereldtitel van de Rode Duivels. Zeven procent. Ik dacht aan dertig of zoiets. Is dat veel? Misschien. Wij doen er na het lezen van een door correspondent Kristof Terreur vertaald interview van Sky Sports met Hazard tien procent bij.

Hazard sprak over de Voetballer van het Jaar in de Premier League. Eden geeft zijn stem aan Kevin De Bruyne. Zijn argumentatie: "Kevin heeft alles. Hij verdedigt, hij trapt geweldige voorzetten, heeft een pak assists achter zijn naam en hij is beslissend in topmatchen. Een slimme speler op en naast het veld. Barstend van zelfvertrouwen, omdat hij in het beste team van de Premier League speelt. Als hij op het veld staat met topspelers is hij een van de besten ter wereld. Er kan altijd iets magisch gebeuren."

Ik ben een moment bondscoach Roberto Martinez. In mijn oren klinkt muziek. Wat Eden zegt, is waardevoller dan tien trainingen in Tubeke. Ik lees voor de zekerheid nog eens: "Alles. Beslissend. Besten ter wereld. Magie." Kwalificaties van Hazard voor De Bruyne. Ze staan er echt. Ik sla de krant dicht en begin te dromen, van de wereldtitel.

Magie bestaat in voetbal, zie Lukasz Teodorczyck. Uit het niets scoort Teo weer. Magie ontstaat soms ook dankzij de woorden. Die van Hazard hebben alles opgelost. De twijfel over de samenwerking tussen de twee Belgische wereldsterren is in één klap weg. Ik kan niet wachten op de eerstvolgende wedstrijd van de Rode Duivels. Dat wordt volgens ondergetekende, toppsycholoog, een festival van wervelende combinaties tussen onze twee vrienden Kevin De Bruyne en Eden Hazard.