"Kums en Hanni. Oude mannen, stijve spieren, roestige gewrichten. Het krakkemikkige zaakje kwam in de eerste helft nauwelijks over de middenlijn" Jan Mulder

09u33 0 BELGA

Van de twee Belgische topwedstrijden, Club Brugge-FC Antwerp en Anderlecht-Racing Genk, herinner ik me Aidoo. Hij kan niet zo goed voetballen. Een bal wegtrappen: moeilijke opdracht. Waar moet je het standbeen zetten? Hoe zwaai je het andere been achteruit zonder om te vallen? Welk lichaamsdeel bepaalt de richting en snelheid van de bal?

Aidoo was de beste man van het veld. Hij was overal. Zijn beperkte technische middelen compenseerde Aidoo met een bewonderenswaardige fysieke inzet van een Grieks-Romeinse worstelaar, zonder over de schreef te gaan. Het duwtje dat zijn winnende treffer voorafging was professioneel en volkomen begrijpelijk in de buurt van de slappelingen in de verdediging van paars-wit.

Aidoo, hij denderde voort. Onwillekeurig gingen je ogen naar Kums en Hanni. Oude mannen, stijve spieren, roestige gewrichten. Het krakkemikkige zaakje kwam in de eerste helft nauwelijks over de middenlijn. In het Astridpark. Hein!

Verderop in het land. De strijders van Club Brugge en FC Antwerp hielden een kooigevecht. Ja, het Belgisch topvoetbal was dit weekeinde bedroevend.

Thuisgekomen zagen we de topper in Nederland: Feyenoord-Ajax. Na de eerste helft kon ik niet meer. Het is het slechtste dat ooit in een stadion met betalende toeschouwers erbij is vertoond. In vergelijking met die Hollandse ongeschikten voor de voetbalsport zijn de spelers van Club, Antwerp, Anderlecht en Genk virtuozen. Aidoo voorop.