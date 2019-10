Jan Mulder héél hard voor Roemenië: “Dit is het allerlelijkste voetbal wat ik ooit gezien heb!” GVS/ODBS

08 oktober 2019

18u54

Bron: VTM Nieuws 0

Tijdens de pauze van Roemenië - België vindt Marc Degryse dat het niveau van onze Red Flames te afhankelijk is van de omstandigheden in Cluj. “Er zit geen volk in het stadion, er is geen beleving, de Roemeense ploeg is zwak,...”, aldus de VTM-analist. Zijn collega Jan Mulder is een pak onverbiddelijker voor de thuisploeg. “Dit Roemenië is niet zwak, dit is het allerlelijkste voetbal wat ik ooit gezien heb. Totaal ongeschikt voor deze sport. Dat ze 42ste op de wereldranking staan, belachelijk... 242 ja! Niet om aan te zien. Dit is niet alleen de sfeer in het stadion, dit zijn ook verkeerde benen.”