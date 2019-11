Jan Mulder hakt in op Kroatië: “Ze doen er helemaal niets aan. Dan heb je zo iemand in doel: ‘Kannikeepe’” ODBS

08 november 2019

20u27

VTM-analisten Jan Mulder en Marc Degryse zagen hoe de Red Flames overtuigend wonnen in Kroatië (1-4) en die prestatie kon hen wel bekoren. Al wil Degryse de Flames, naar analogie met de Duivels, graag ook wat meer tegen sterkere tegenstanders zien. Mulder beaamt en hakt in op de Kroatische voetbalbond. “Ze hebben er echt helemaal niets aan gedaan om er iets van te maken. Daar lijdt zo’n vrouwenploeg ontzettend onder. Daarom heb je ook zo’n doelman: ‘Kannikeepe’. Maar ja, er is geen ander. Dat is bij België toch al veel beter.” Dinsdagavond (20u30) spelen de Red Flames hun vierde kwalificatiematch, in Leuven tegen Litouwen. Kaartjes kosten 5 euro.