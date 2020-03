Jan Mulder: “Club verdient de titel, maar het kampioenengevoel is helemaal weg” GVS

26 maart 2020

20u24 0

Net als elke fan missen ook onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse het voetbal. Beide kenners analyseren vaak zij aan zij, maar moeten het nu zonder hun geliefkoosd spelletje en elkaar doen. “Ik hoor mensen zeggen: ‘wedstrijden zonder publiek is maar niets’. Maar dat vind ik nog altijd beter dan dat er helemaal geen matchen zijn. Het is nog altijd beter dan niks”, zegt Degryse. Mulder beaamt: “Ik begin naar een wedstrijd zonder publiek te verlangen.” En wat met de competitie? “Club verdient het, iedereen gunt het hen. Maar wat is kampioen? Je wordt die laatste match op de schouders gedragen, dat gevoel zal helemaal weg zijn”, weet Mulder.

