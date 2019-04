Jan Breydel woest na afgekeurde goal Wesley: “Laat de buitenspelregel vallen. Opheffen die nonsens!” MH

28 april 2019

22u12

Bron: Play Sports Telenet 4 Belgisch Voetbal Consternatie en woede vlak voor rust in Brugge. Wesley schuift de openingsgoal voorbij Didillon in doel, maar de VAR verpest het feestje wegens buitenspel. Discutabel - da’s het minste dat je kan zeggen. De herhaling maakt ons amper wijzer. “Deze beslissing valt eigenlijk niet te nemen”, analyseerde Jan Mulder in de studio van Play Sports Telenet.

Ergens diep vanbinnen haalde Erik Lambrechts opgelucht adem toen Wesley een kwartier voor affluiten dan tóch raak trof - ‘t kan haast niet anders. Kop van Jut was hij bij de thuisaanhang. Nochtans viel de ref bij de fase weinig tot niets te verwijten. Niet Lambrechts, wel de man in het busje keurde het doelpunt van Wesley in de eerste helft af. Buitenspel. Centimeter- of zelfs millimeterwerk. Jan Breydel woest - een striemend fluitconcert weerklonk bij het rustsignaal.

Voer voor discussie dus, ook in de studio van Play Sports Telenet. “Gevoelsmatig is het geen buitenspel”, aldus Jan Mulder. “Maar blijkbaar was het dat dus wel, die ene millimeter. Of zou het gezichtsbedrog zijn?”, waarna de Nederlander het over een andere boeg gooide. “Heeft Wesley een witte voetbalschoen aan? Die zie je sneller dan een andere schoen. Maar waar hebben we het hier nou over? Dit is toch geen voetbal meer. Bij een fase als deze geef je beter het voordeel van de twijfel. Deze beslissing is eigenlijk niet te nemen. Behalve op één manier: de buitenspelregel laten vallen. Opheffen die nonsens!”

Net als Mulder had ook Marc Degryse zijn bedenkingen. “De twee spelers van Anderlecht (Kara en Bornauw, red.) staan schuin. De voet van Wesley is dus niet noodzakelijk het verste deel. De knie van Kara lijkt me dichter bij het Anderlecht-doel te staan dan de voet van Wesley.”

Uiteindelijk deed Wesley in de tweede helft de netten alsnog trillen. Verdiend, op basis van het overwicht. Anderlecht bracht offensief alweer véél te weinig, zag ook Degryse. “Het is pijnlijk. Ze hebben één goeie aanval op 90 minuten kunnen brengen. We zullen wel weer horen dat ze vol inzet gespeeld hebben en hun best gedaan hebben, maar dat is niet om Anderlecht te beoordelen. Of je nu een Belhocine, Vanhaezebrouck of Rutten voor die groep zet -je mag zelfs Guardiola of Klopp daar zetten-, ze doen niet mee voor de titel. Dit is een bevestiging van het hele seizoen.”