Ivan De Witte: “AA Gent grote winnaar van Algemene Vergadering? Vind ik te gemakkelijk” KDW/XC

16 mei 2020

14u11 4 Belgisch voetbal AA Gent-voorzitter Ivan De Witte is tevreden met AA Gent-voorzitter Ivan De Witte is tevreden met het besluit van de Algemene vergadering van de Pro League . Dat vertelt hij in een gesprek met VTM Nieuws. De Buffalo’s mogen na de stopzetting van de competitie als tweede naar de voorrondes van de Champions League. Daarnaast telt 1A volgend seizoen 16 clubs, die afgeslankte play-offs zullen spelen. “Een goede beslissing.”

De Witte over Algemene Vergadering: “Goede beslissing genomen”

De Algemene Vergadering van de Pro League besliste gisteravond dat de competities in 1A en 1B definitief worden gestaakt. Het klassement na 29 speeldagen wordt als volledig beschouwd. Leider Club Brugge pakt zo zijn zestiende landstitel, rode lantaarn Waasland-Beveren zakt naar 1B. “Een goede beslissing”, vindt Ivan De Witte. “Ik kan me ook vinden in de formule: 1A met 16 clubs en play-offs met 4 teams.”



De Witte over Waasland-Beveren: “Als je een kampioen hebt, is het logisch dat er een daler is”

Waasland-Beveren werd veroordeeld tot degradatie naar 1B. “Ik kan me er sportief in vinden dat dat zo beslist is”, aldus De Witte. “Als je een kampioen hebt, is het logisch dat er een daler is. Het is natuurlijk spijtig voor Waasland-Beveren. Maar dit kan een bezinningsmoment voor hen zijn.”



De Witte over format: “Competitie met 16 clubs is het maximum”

AA Gent wordt als de grote winnaar beschouwd na de Algemene Vergadering. De Buffalo’s, die naar de voorrondes van de Champions League gaan, wilden een competitie met 16 clubs, mét play-offs. Dat is gelukt. “Gent de grote winnaar? Dat vind ik een beetje gemakkelijk”, stelt De Witte. “Een competitie met 16 clubs is in België het maximum.”



De Witte over competitiestart zonder supporters: “Fans zijn fundamenteel deel van beleving”

De openingsspeeldag van de Jupiler Pro League is voorzien op 7 augustus, zónder publiek. “Ik vind de aanwezigheid van publiek een fundament van het voetbal”, zegt De Witte. “We moeten zien hoe we het opvangen. Het wordt een andere beleving.”



