It’s a numbers game: de opvallendste cijfers van de derde speeldag Axel Brisart

16 april 2018

21u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal It’s a numbers game. In 9 play-off 1-wedstrijden werd er al zes keer met 1-0 gewonnen. Maar tijdens de derde speeldag van de play-offs waren er nog heel wat andere cijfers te bespeuren.

12

Julien Gorius maakte zijn twaalfde doelpunt uit vrije trap in de Belgische competitie.

1

Na het doelpunt van Seck tegen Charleroi is Gent de enige ploeg die nog geen goal binnenkreeg uit een corner.

99

Jeremy Perbet scoorde tegen Lierse zijn 99ste goal in de eerste klasse. Wanneer valt nummer 100?

5

Anderlecht scoorde dit seizoen vijf doelpunten uit een vrije trap, die werden alle vijf genomen door Adrien Trebel.

75

Van de 77 doelpunten die Harbaoui in de Belgische competitie lukte, scoorde hij er 75 in de grote rechthoek.

2

Het was van Play-off 1 2015-2016 geleden dat Club Brugge twee matchen na elkaar verloor, toen werden ze wel kampioen.

1

Lokeren was de enige ploeg die nog geen own-goal in hun voordeel gekregen had. Loties van Eupen zorgde ervoor dat deze statistiek van de tabellen verdween.

16

Genk scoorde dit seizoen 32 doelpunten, 16 daarvan kwamen uit aanvallen door het midden.