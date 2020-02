Is er een formateur in de zaal? Terwijl Gent instemt met collectieve verkoop voetbalcontract, blijft Antwerp dwarsliggen NVK/PJC

18 februari 2020

06u19 20 Belgisch Voetbal Na diplomatiek overleg bindt AA Gent in. De Buffalo’s stemmen in met de collectieve verkoop van de voetbalrechten aan Eleven Sports. Enkel Antwerp blijft dwarsliggen.

De Buffalo’s waren vorige week van mening dat het bod van Eleven (van zo’n 103 miljoen per jaar) onvoldoende was. Ze stelden zich vragen over de liquiditeit van het Britse bedrijf - volgens intimi was dat ingefluisterd door lobbywerk van concurrent Telenet. Daarnaast vermoedde Gent dat Eleven parallelle deals had gemaakt met de interne productiehuizen van concurrenten Club Brugge, Anderlecht en Standard. Daarom gingen ze niet akkoord met de collectieve verkoop van de voetbalrechten aan Eleven.

Het bedrijf wuifde die argumenten altijd weg. Na verschillende informele overlegmomenten met de top van de Pro League bindt AA Gent nu in. Voorzitter Ivan De Witte, die in zijn verleden als voorzitter van de Profliga steeds gepleit heeft voor solidariteit onder de clubs, wilde de discussie niet op de spits drijven.

Dat wil zeggen dat er op dit moment 23 profclubs een akkoord hebben over de toekenning van het voetbalcontract aan Eleven.

Zitje in RvB als toegift?

Antwerp is de enige club die nog dwarsligt. De Great Old vindt dat het recht heeft op een groter deel van de tv-koek, en wil de definitie van de traditionele G5 herbekijken. Alleen lijkt de rek uit de onderhandelingen. Veel traditionele topclubs willen geen toegift doen, al was het maar om te voorkomen dat ze zélf de groei van Antwerp zouden faciliteren. De K11 en de ploegen uit 1B hebben dan weer weinig voordeel gehaald uit het fel verbeterde contract. De kans is klein dat ze nog dieper in eigen vel zullen snijden, zodat het rijke Antwerp nog meer krijgt dan de andere ‘kleintjes’.

Over geld praten is moeilijk. Maar aangezien Antwerp op dit moment geen lid is van de Raad van Bestuur, lijkt het wel een optie om de Great Old te paaien met een zitje in dat orgaan. Op die manier zou Antwerp zwaarder wegen op de beslissingen binnen het Belgisch voetbal. Het mandaat van Patrick Orlans (ontslagen bij KV Oostende) is vrij. Alleen lijken de andere K11-ploegen niet meteen geneigd om Luciano D’Onofrio te verkiezen. Ze vrezen dat Antwerp niet in het belang van de kleine ploegen zou denken.

Een impasse, kortom. Terwijl het bod van Eleven morgen, woensdag afloopt, en het Britse bedrijf niet staat te springen om slechts de rechten op 23 van de 24 clubs te kopen. Is er een formateur in de zaal?