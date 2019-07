Invallers Club Brugge spelen gelijk in Deinze TTV

22 juli 2019

18u16 0

Laatste oefengalop vanmiddag voor Club Brugge in en tegen KMSK Deinze. Clement gunde de invallers speelminuten tegen de amateurclub, die de Bruggelingen vorig seizoen uit de beker wipte. Blauw-zwart kwam kort voor de pauze op achterstand na een misverstand tussen doelman Letica en Schoonbaert, die de bal ongelukkig voorbij de Kroaat in eigen doel kopte. De pijlsnelle Openda lukte evenwel op slag van rust de gelijkmaker. In een meer evenwichtige tweede helft trof na Schrijvers voor de pauze ook De Ketelaere de paal. Deinze raakte nog de lat, maar doelpunten vielen er niet meer.

Doelpunten: 40’ own goal Schoonbaert (1-0), 43’ Openda (1-1)

Club Brugge: Letica; Cools, Schoonbaert, Kossounou, Peres (73’ Voet); Amrabat, Vanlerberghe (73’ De Ketelaere), Schrijvers; Vlietinck (68’ De Cuyper), Openda, Van der Brempt