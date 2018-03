Insiders over kanshebbers Golden Palace Ball vierde provinciale Oost-Vlaanderen Redactie

14 maart 2018

00u02 0 Belgisch Voetbal Op vrijdag 16 maart vindt in het ICC in Gent de uitreiking van The Golden Palace Ball plaats en dat voor alle provinciale reeksen bij de mannen en de vrouwen. Hieronder laat een insider van elke reeks in vierde provinciale zijn licht schijnen over de genomineerden.

Vierde provinciale A

Kurt Pacqué is coach van leider Boekhoute. Het verrast hem niet dat Diego Van Cauwenberghe (Excelsior Donk), Laurenz Van Vooren (Bassevelded) en Robin Van Ruysseveldt (SK Oostakker) de genomineerden zijn in vierde provinciale A. "Ik had natuurlijk graag iemand van mijn ploeg in het lijstje gezien, maar de drie genomineerden verdienen dit stuk voor stuk. Van Cauwenberghe en Van Vooren nam ik trouwens zelf in mijn lijstje op. Van Cauwenberghe is een technisch sterke speler die prima spits Glenn Cauwels bevoorraadt. Het is geen toeval dat die laatste al 37 keer scoorde. Laurenz Van Vooren is een heel balvaste en ook kopbalsterke verdedigende middenvelder die vooral heel goed weet wat hij kan en niet kan. Van Ruysseveldt was tegen ons geschorst, maar die jongen speelde al op een hoger niveau en dat is er blijkbaar aan te zien." (DLK)

Vierde provinciale B

Joachim D'Hondt, al enkele jaren trainer van de B-ploeg van Nokere-Kruishoutem, is lovend over genomineerden Grégory Lino-Ferreira, Gregory Timmermans en Jellert Bettens. "Gregory Timmermans (SV Maarkedal) is een afwerker pur sang, iedereen wil hem in zijn ploeg", aldus Joachim D'Hondt. "In deze competitie zal hij zonder twijfel veertig doelpunten maken. Als je dat kan, weet je het doel staan. Grégory Lino-Ferreira (SV Maarkedal) zou eveneens een verdiende winnaar zijn. Alleen al omwille van zijn persoonlijkheid op en naast het veld. Zijn analyses zijn altijd correct en eerlijk. Jellert Bettens (VV Sint-Maria-Horebeke) is een ander verhaal. Hij hervatte dit seizoen en toonde dat hij na enige tijd zonder veldvoetbal nog altijd weegt op een verdediging." (FHN)

Vierde provinciale C

Ronald Neys (VC Herzele-Ressegem) heeft met Ayrton Taont (22) één van de drie genomineerden in zijn rangen. "Het zou geweldig zijn dat onze flankspeler de prijs zou krijgen. Met zijn snelheid en doelgerichtheid is hij één van onze wapens. Ayrton kreeg zijn opleiding in nationale bij onder andere Aalst. Hij bewijst ons elke keer zijn waarde. Zijn nominatie is verdiend, net als die van de andere kanshebbers. Tommy De Bolle scoorde al dertien keer voor Idegem. Het spel vertrekt steeds van bij hem en hij heeft voor zich één van de beste spitsen, Wesley Van Der Linden. Ook Kris De Nutte (Neigem) zou een terechte laureaat zijn. Hij heeft een neus voor goals is heeft net als De Bolle al een heel parcours afgelegd. De winnaar is sowieso terecht al hoop ik natuurlijk dat de jongste, Ayrton dus, met de prijs gaat lopen." (DVW)

Vierde provinciale D

Ronny Varewyck (Bottelare) laat zijn licht schijnen over de drie genomeeneerden. "Aan Benoit Cocquijt van Melsen zie je dat hij in hogere reeksen speelde. Hij is echt een tank die werkt en weegt op een verdediging. Daarnaast is hij zeer doelgericht en trapt hij vanuit elke hoek naar doel. Zonder discussie is hij voor mij de beste spits van de reeks. Ken Kuppens speelt bij HO Kalken B al enkele jaren bovenaan in vierde en is een middenvelder die de ploeg laat draaien. Hij kan zonder problemen een hoger niveau aan, maar speelt graag samen met al zijn vrienden. Hij heeft techniek, overzicht en een hele goede pass in de voeten. Wolfgang Van Den Bossche (Herdersem) is een tien die vaak in het oog springt. Hij is iets individualistischer ingesteld dan Kuppens. Hij is zeer dribbelvaardig en scoorde ook al vaker." (XDN)

Vierde provinciale E

Lode Van der Heyden, trainer van WS Meerdonk, denkt dat het een close finish zal worden. "Stijn Janssens (WS Meerdonk) bezit een grote basissnelheid en wordt best uitgespeeld vanaf de flank in het middenveld. Ondanks zijn blessuregevoeligheid en kort lontje ontpopte Janssens zich momenteel als topscorer in onze ploeg. Een gelijkaardige pion is Jochen Blanquaert, een man die ik eerder bij SKL Doorslaar van nabij volgde en die nu bij VK Tielrode het schone weer maakt. Met de bal aan de voet kan hij steevast voor gevaar zorgen in de bezoekende afweer en zijn inbreng is zonder enige twijfel erg belangrijk. Gaetan Charlier is een man die bij RSH Haasdonk B aanvallend het goed weer maakt en met 27 seizoenstreffers heel wat aandacht krijgt. Volgend jaar zal hij net zoals ik bij SK Klinge actief zijn en eerlijk gezegd is hij de enige échte goalgetter van de drie genomineerden." Het moge dan ook duidelijk zijn dat de Nederlander Gaetan Charlier als grootste kandidaat voor de Golden Bal vooruitschuift. (NMS)