Insiders over kanshebbers Golden Palace Ball tweede provinciale Oost-Vlaanderen Redactie

15 maart 2018

14u54 2 Belgisch Voetbal Op vrijdag 16 maart vindt in het ICC in Gent de uitreiking van The Golden Palace Ball plaats en dat voor alle provinciale reeksen bij de mannen en de vrouwen. Hieronder laat een insider van elke reeks in tweede provinciale zijn licht schijnen over de genomineerden.

TWEEDE PROVINCIALE A

Eddy Van Daele is coach van VV Zomergem en kent de kwaliteiten van de drie genomineerden in tweede provinciale A heel goed. "Richard Antwi Manu (Lovendegem) bewijst al het het hele seizoen dat hij zijn opleiding op een hoger niveau genoot. 21 doelpunten bij een ploeg die op de twaalfde plaats staat, is niet niks. Hij is snel, bastvast en heeft goede looplijnen. Hij kan een verdediging doen kraken in zijn voegen. Arne De Smet (VK Adegem) is natuurlijk een klassespeler. Minstens even balvast, creatief en heel veel scorend vermogen. Ik zag hem zaterdagavond in Eeklo nog aan het werk en hij geeft Adegem toch een meerwaarde. Joshi Noppe (Zeveren Sportief) heeft net als de twee vorige spelers balvastheid en scorend vermogen. Hij oogt wat log, maar met zijn traptechniek mag je tegen zo'n speler niks weg geven. Het is geen toeval dat deze drie sterke aanvallers genomineerd zijn." (DLK)

TWEEDE PROVINCIALE B

Tom Lodens, trainer bij KFC Gavere-Asper, is al jaren aan de slag in tweede en derde provinciale. Hij beseft dat Kenneth Fouquet (SK Munkzwalm), Nils Van Poelvoorde (SK Denderhoutem) en Bram Decuyper (Jong Zulte) tot de beste spelers van de reeks horen. Al ging zijn persoonlijke voorkeur uit naar Kevin De Haspe (Kluisbergen). "Wellicht omdat ik met Kevin De Haspe werkte en hem best ken», verduidelijkt Lodens. «Kenneth Fouquet is op technisch vlak de sterkste speler van tweede B. SK Munkzwalm, dat is Kenneth Fouquet. Als hij niet draait, dan draait zijn ploeg niet. Hij is de man van acties. Nils Van Poelvoorde van Denderhoutem is een totaal ander type. Voetbaltechnisch vind ik hem niet top, maar in de zestien mag je hem geen ruimte geven. Als geen ander weet hij het doel staan. Bram Decuyper scoorde al vrij veel voor Jong Zulte, maar heeft ook veel assists op zijn naam staan. Ook een stapje hoger kan hij heel goed meedraaien." (FHN)

TWEEDE PROVINCIALE C

In tweede provinciale C zijn de drie genomineerden Issa Traore (SK Lokeren Doorslaar), Siebe Van Damme (Sinaai) en Dylan Vermeulen (Sparta Waasmunster). "Tegen de intussen 33-jarige Issa Traore heb ik nog zelf gespeeld in mijn periode bij Sint-Gillis-Waas», herinnert trainer Mario Verbraeken van JV Kruibeke zich nog. «Hij kwam toen uit voor Berlare en Drongen. Traore staat bekend als een stevige, balvaste en kopbalsterke spits, die weegt op een verdediging. Met negentien doelpunten voor SK Lokeren Doorslaar voert Traore voorlopig ook de topschuttersstand aan in onze reeks. Vorig weekend tegen Heikant Zele startte hij verrassend genoeg op de bank. Rechtsachter Siebe Van Damme van periodekampioen Sinaai gaat steeds voorop in de strijd en beschikt over een groot loopvermogen. Hij is ook sterk met het hoofd en levert goede voorzetten af. De rechtsvoetige flankaanvaller Dylan Vermeulen van huidig lijstaanvoerder Sparta Waasmunster is een beweeglijke en technisch verfijnde speler, die voor een meerwaarde zorgt. Vorige zaterdag was hij nog beslissend in Haasdonk. Vermeulen scoorde al zestien keer." (VBGB)

TWEEDE PROVINCIALE vrouwen

Jurgen Driessens is in het vrouwenvoetbal coach van tweedeprovincialer FC Lembeke. Hij kan leven met de namen van de genomineerden. "Jana Dekens van Eendracht Aalst C ken ik het minst van al, maar zij speelde al op een hoger niveau en dat is er aan te zien. Agnes Twum is dan weer de diepe spits van Waarschoot. Zij koppelt kracht aan snelheid en scorend vermogen en is dan ook van goudwaarde voor haar ploeg. Céline Lauwaerts is dan weer een heel betrouwbaar sluitstuk voor de Leeuwkes. Zij leest het spel goed, voetbalt goed mee, heeft goede refelexen en kan naar mijn gevoel zeker een hoger niveau aan. Ik verwacht dat het een spannende strijd wordt." (DLK)