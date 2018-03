Insiders over kanshebbers Golden Palace Ball tweede provinciale Antwerpen De voetbalredactie

08 maart 2018

18u07 0 Belgisch Voetbal Op vrijdag 9 maart vindt in het Bosuilstadion van Antwerp FC de uitreiking plaats van The Golden Palace Ball en dat voor alle provinciale reeksen bij de mannen en de vrouwen. Hieronder laat een insider van elke reeks in tweede provinciale zijn licht schijnen over de genomineerden.

Tweede provinciale A: Drie steunpilaren bij hun ploeg

Bovenaan het klassement staan VV Duffel en Hoboken. Niet toevallig hebben beide teams met Kristof Kerremans (Duffel) en Nick Van Der Westerlaken (Hoboken) een genomineerde speler. Dit samen met Wannes Janssens van Broechem. Coach Alain Wittocx van reeksgenoot Bonheiden over de kandidaten die kans maken om The Golden Palace Ball te winnen: "Ik heb veel bewondering voor Kristof Kerremans. Dat VV Duffel aan een sterk seizoen bezig is en bovenaan staat, heeft veel met de aanvallende middenvelder te maken. Altijd aanspeelbaar laat hij de ploeg beter draaien, terwijl hij bovendien zorgt voor meer rendement. Hetzelfde voor Nick Van Der Westerlaken bij Hoboken. Hij is er de spelbepalende figuur. Broechem van zijn kant heeft zijn achtste plaats voor een groot deel te danken aan de trefzekerheid van Wannes Janssens." (WODB)

Tweede provinciale B: Drie verschillende types

In tweede provinciale B gaat het tussen Ben Bakkovens (De Kempen), Steve Bartholomeeussen (Zoersel) en Roel Jongenelis (Wuustwezel). "Ze zouden het alle drie verdienen", aldus coach Serge Crève, die volgend seizoen Zoersel ruilt voor Wuustwezel. "Bakkovens is een heel nuttige speler. Hij is misschien niet de meest opvallende figuur, maar hij is wel een onmisbare schakel voor De Kempen. Zo’n speler wil elke trainer in zijn ploeg. Dat geldt trouwens ook voor Steve Bartholomeeussen. Hij is de beste speler met wie ik de afgelopen zeven jaar gewerkt heb bij Zoersel. Hij kan zeker een paar reeksen hoger mee. Steve heeft niet alleen de vista, ondanks zijn klein gestalte beschikt hij ook over de nodige duelkracht. Bovendien is hij ook nog eens bijzonder polyvalent. Jongenelis daartegen is een pure flankspeler, die het vooral moet hebben van zijn snelheid. Met zijn acties scoort hij trouwens niet alleen vaak, Roel heeft ook al heel wat assists achter zijn naam staan. Zo maakt hij Nick Jansen (de topschutter van Wuustwezel, red.) 25 à 30 procent beter." (KGS)

Tweede Provinciale vrouwen: Twee speelsters van Westmalle

In de tweede provinciale van de vrouwen zijn er met Evelien Cools en Leni Vermeulen twee speelsters van Westmalle genomineerd. Daarom spraken we met hun trainer Frank Aerts. "Het is tof voor mijn speelsters dat ze genomineerd zijn en ik hoop natuurlijk dat één van hen gaat winnen. De andere genomineerde, Rebecca De Laet van Ranst, is natuurlijk ook een goede voetbalster. Ze is technisch heel begaafd en heeft lang bij de jongens gespeeld. De tweede genomineerde, Evelien Cools, speelt bij ons als centrale verdediger en ze verdient zeker in dit lijstje te staan, maar gezien haar positie was het wel een verrassing voor mij. Tenslotte heb je nog Leni Vermeulen. Een spits die al snel aan veertig doelpunten zat en dus zeker niet in dat lijstje mocht ontbreken." (BHG)