Insiders over kanshebbers Golden Palace Ball derde provinciale Antwerpen

15 maart 2018

14u59 0 Belgisch Voetbal Op vrijdag 16 maart vindt in het ICC in Gent de uitreiking van The Golden Palace Ball plaats en dat voor alle provinciale reeksen bij de mannen en de vrouwen. Hieronder laat een insider van elke reeks in derde provinciale zijn licht schijnen over de genomineerden.

DERDE PROVINCIALE A

Frank De Wispelaere is coach van DKW Evergem in derde provinciale en kent de kwaliteiten van de drie genomineerden: Matthias Cordonnier (Ertvelde United), Kristof De Vos (FC Lembeke) en Cédric Duquet (VSV Gent). "Matthias Cordonnier is een technische vaardige speler. Hij is rechtsvoetig, maar speelt meestal op de linkerflank. Hij is ook heel doelgericht en is zeker een ernstige kandidaat voor de bekroning. Cédric Duquet is dan weer een zuivere tien en ook een heel lepe speler. Hij heeft ook wel wat gif in zijn acties. Kristof De Vos miste een deel van de competitie en dan is het sterk dat hij nog zo hoog staat in de topschuttersstand. De Vos heeft een neus voor doelpunten en is een lastige spits." (DLK)

DERDE PROVINCIALE B

Frederiek Van Boven (KFC Heusden) is enthousiast over de genomineerden. "Lorenzo Van Keymeulen (St-Martens-Latem) is nog een jonge speler met veel potentieel, die zeker een reeksje hoger mee kan. Als hij bij een ploeg speelt die draait, komt zijn scorend vermogen tot zijn recht. Als zij promoveren, zal hij in tweede provinciale nog beter tot zijn recht komen. Matthieu Ost is een box-to-box met een enorm loopvermogen en een goede techniek. Hij doet Laarne-Kalken beter draaien, want je ziet het meteen als hij er niet bij loopt. Jesse Brouwers kent als nummer tien bij St-Denijs een goed seizoen, ondanks dat zij het wat moeilijker hebben. Hij steekt er met kop en schouders bovenuit. Als spelverdeler met scorend vermogen is hij voor mij de compleetste speler van de competitie." (XDN)

DERDE PROVINCIALE C

Trainer Filip Langeraert (VV Volkegem) speelde zelf nog tegen enkele van de drie genomineerden. Kim Devos, de stofzuiger op het middenveld van leider KVC Nokere-Kruishoutem, draagt zijn voorkeur weg. Bram Thomaes (Sp.Bevere) en Yanick Tomas (SK Zingem) zijn andere types. "Kim Devos is de leider van Nokere-Kruishoutem", aldus Langeraert. "Hij heeft bijzonder veel ervaring. Ik vond hem in tweede provinciale al een van de beste defensieve middenvelders. Een reeks lager steekt hij er echt bovenuit. Bram Thomaes en Yanick Tomas zijn bij hun clubs de doelpuntenmakers. Bram Thomaes heeft een verleden in eerste provinciale, iets wat je duidelijk ziet. Yanick Tomas is voor SK Zingem bijzonder belangrijk. Als hij niet scoort draait zijn ploeg niet." (FHN)

DERDE PROVINCIALE D

In derde provinciale D zijn Robin Dujardin (Moerbeke Geraardsbergen), Dieter Malfait (SK Erembodegem) en Kevin Scheerlinckx (Nederhasselt) de kanshebbers. "Stuk voor stuk spelers met een waarde voor hun ploeg. Toch lijkt het mij logisch dat Dieter Malfait met de prijs aan de haal gaat", zegt Guy D'Hauwers, trainer van Erembodegem. "Hij heeft ons al heel wat punten opgeleverd. Dieter heeft een positieve uitstraling naar de groep toe. Hij is 39 jaar en speelde nog in eerste klasse, maar blijft de eenvoud zelf. En het is een trainingsbeest, een voorbeeld voor de anderen en al zeker voor de jongeren. Dat hij door de andere trainers werd genomineerd, is een signaal. Het is een doelman en dan is het niet altijd evident om voor een prijs in aanmerking te komen." (SVOD)

DERDE PROVINCIALE E

Het wekt geen verbazing dat twee van de drie genomineerden lid zijn van Kieldrecht, dat volgend weekend als eerste ploeg in het Oost-Vlaamse klimmen en dalen mathematische zekerheid kan krijgen over de titel. "Johan Onghena bewijst al jaren dat hij een topspits is", stelt kampioenentrainer Tonny Pollet. "Hij heeft een geweldige fysieke présence en een neusje voor doelpunten. Dit seizoen staat zijn teller op 27 goals met nog vijf speeldagen voor de boeg. De 27-jarige centrale middenvelder Hannes Ruymbeke bestempel ik eveneens als één van onze sterkhouders. Hij zet steeds de lijnen uit en haalt een zeer hoog niveau op technisch, tactisch en conditioneel vlak. De vlotscorende spits Timothy Van Laecke van Kallo verdient ook zijn plaats in dit rijtje. In mijn ogen is hij een klassespeler, die niet zou misstaan bij een ambitieuze club uit de hoogste provinciale reeks. Van Laecke sleept wel een blessureverleden met zich mee en miste om die reden ook regelmatig een wedstrijd." (VBGB)