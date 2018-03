Insiders laten licht schijnen over kanshebbers op Golden Palace Ball in vierde provinciale West-Vlaanderen Redactie

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Op vrijdag 30 maart vindt in het Kursaal van Oostende de uitreiking plaats van de Golden Palace Ball voor alle provinciale reeksen bij de mannen en de vrouwen. Hieronder laat een insider van elke reeks in vierde provinciale zijn licht schijnen over de genomineerden.

Vierde provinciale A - dr ie terechte laureaten

Opvallend vaststelling is dat er geen spelers van leider SK Elverdinge genomineerd werden voor de Golden Palace Ballverkiezing. "Ook al hebben we in de persoon van Prinsie iemand die al 19 keer scoorde, toch is dit voor mij een signaal dat wij niet afhankelijk zijn van individuen, maar teren op ons collectief", zegt Elverdinge trainer Geert Broutin. "Alle trainers moesten vijf spelers, die niet in hun eigen team voetbalden, selecteren. De drie genomineerden stonden in mijn top vijf. Met Valcke koos ik voor hardwerkende echte nummer negen. Boucherim is dan weer een spits die altijd op de goede plaats staat. Niet toevallig scoorde hij al meer dan dertig keer dit seizoen. Ook Laflere is een terechte laureaat. Hij is de mondige en ervaren draaischijf van Kruiseke. Voor mij zijn het drie terechte laureaten. Voorts had ik ook nog Arne Deweer (FC Passendale), een vinnige flankaanvaller, en Nathan Bartholomeus (VV Alveringem), een kopbalsterke en goed voetballende centrale middenvelder, aan mijn lijstje toegevoegd, maar zij werden niet genomineerd."

Vierde provinciale B - weer een prijs voor Torhout?

Geen verrassingen bij de genomineerden in vierde provinciale B, waar SK Torhout vorige week als eerste club in onze provincie de titel wegkaapte. Kapitein Kiani Mombert is toe aan zijn derde seizoen bij Torhout en speelde dit seizoen al 22 wedstrijden. Hierin was hij als spelverdeler goed voor negen doelpunten en een pak assists. Niet in het minst voor spits Shane Lapere, die al 21 keer raak trof in achttien matchen. Nick Beernaert vult het trio aan. Hij staat momenteel derde met zijn Doomkerke en liet tot dusver al veertien doelpunten noteren. "Mombert is vind ik de beste speler van de reeks. De draaischijf van Torhout en aangever voor spits Lapere. Hierbij had ik nog hun ploegmakker Ruben Laplasse op drie gezet. Beernaert hoort voor mij niet in dit rijtje thuis. De trofee moet hoe dan ook naar iemand van Torhout gaan", aldus Lorenzo Devriendt, trainer van Eendracht Brugge.

Vierde provinciale C - Aaron Lefebvre meest complete

Jan Lafaut, trainer van Rekkem Sport: "Dylan Lavaert doet het goed met Heule. Een jongen met veel potentieel en met als grote voordeel dat hij nog maar 23 is. Kan er de komende jaren nog op vooruitgaan. Is iemand met een neus voor goals, iets wat natuurlijk ook van Kuurnespits Kevin Parmentier kan gezegd worden, al moet die laatste het iets meer dan Lavaert vooral van zijn kracht en snelheid hebben. Het type aanvaller waar je nooit klaar mee bent en iemand die we bij Rekkem goed hadden kunnen gebruiken. Van de drie genomineerden dicht ik Bellegemmiddenvelder Aaron Lefebvre de meeste kans toe om de hoofdvogel af te schieten. De meest complete voetballer van het pak. Heeft als nadeel erg blessuregevoelig te zijn. Laat zich door zijn tegenstander soms ook iets te makkelijk opnaaien. Heeft er met Bellegem een prima seizoen opzitten en is van de drie de speler die over de ganse lijn het verst staat."