Insiders laten licht schijnen over kanshebbers op Golden Palace Ball in derde provinciale West-Vlaanderen

28 maart 2018

08u00 0 Belgisch Voetbal In het Kursaal van Oostende vindt vrijdag de Golden Palace Ballverkiezing plaats, de bekroning voor de beste voetballer van een provinciale reeks, bij zowel de mannen als vrouwen. Wij geven een overzicht van de genomineerden.

Derde provinciale A: " Tom Hillewaere speelt enkele niveaus hoger"

De 36-jarige Ignace Van Der Heyden draait al jaren mee bij SV Veurne, en geeft zijn mening. "Samba Ismaila wordt de zwarte parel van SV Moorslede genoemd. Een stevige voetballer die ook over heel wat technische bagage beschikt. Hij is een echte spelverdeler die zich amper van de bal laat zetten."

"Tom Hillewaere (SV Zonnebeke) is een fantastische speler waar je meteen van ziet dat hij ervaring heeft op hoger niveau. Met de bal aan de voet is hij onnavolgbaar. Hij scoort erg vlot en maakt geregeld het verschil. Het is niet toevallig dat Zonnebeke tijdens zijn blessure moest afhaken in de titelrace."

"Voor mij is de meest verrassende keuze de nominatie van Bonini Valentin van US Ploegsteert. Als ik aan Ploegsteert denk, komen er meteen een aantal andere namen in mijn hoofd. Maar verdedigend is hij wel een van hun sterkste spelers en we hebben het altijd heel moeilijk tegen hen."

Van Der Heyden ziet Tom Hillewaere de prijs pakken. "Ongetwijfeld. Hij speelt een pak niveaus hoger dan zijn tegenstanders." (BDV)

Derde provinciale B: Joren Missinne is topkandidaat

Stijn Metsu is onze kenner van dienst in derde provinciale B, hij is doelman bij Koekelare. "Dat Pirmin Verhelst (Sporting Keiem) genomineerd is, verbaast me niet", begint Stijn Metsu zijn analyse van de drie kandidaten. "Hij is zowaar de belangrijkste schakel binnen zijn team en koppelt als gewezen speler in nationale met Adinkerke zijn ervaring en technische bagage aan doeltreffenheid.

"Dat laatste geldt ook voor de slechts twintigjarige Stan Braem (Dosko Sint-Kruis). Zonder die blessurelast denk ik dat hij dit seizoen zou hebben afgesloten als topschutter van de reeks en zijn team tot in slotfase had meegedongen in de strijd om de titel."

"Mijn persoonlijke voorkeur gaat toch naar Joren Missinne (Stormvolges Loppem). Wel drie jaar ouder dan Braems, maar de genomineerde die ik het liefst van al in mijn ploeg zou hebben. Een echte clubspeler, fysiek sterk en eentje die vista weet te koppelen aan grinta. Ik denk dat hij topschutter is in de reeks en groot aandeel heeft in de bewerkte strijd om de titel. Hij verdient hoger te spelen en dat is ook zijn toekomstige club Kortemark niet ontgaan." (JPMT)

Derde provinciale C: " Lorenzo Mauceri of de tandem van Zwevezele B?"

Voor Ronny Houben, de trainer van FC Lichtervelde, is de keuze van de beste speler snel gemaakt. "Van de drie genomineerden pik ik er zonder enige twijfel meteen Lorenzo Mauceri van SV Moorsele uit", stelt Ronny Houben. "Een bijzonder nuttige speler die zijn ploeg naar een hoger niveau loodst. Hij is bepalend voor zijn team en is technisch zeer onderlegd. Verder heeft hij een enorme werkkracht en een groot loopvermogen. Je kan gerust stellen dat dit een heel complete speler is die veel trainers in hun ploeg zouden willen hebben. Een middenvelder van hoog niveau alvast!"

De andere twee genomineerden zijn van SKV Zwevezele B. Kristof Plas heeft er een heel mooie carrière opzitten en het is voor hem alvast een mooie bekroning dat hij bij de genomineerden hoort. Een clubspeler pur sang, die altijd het beste van zichzelf geeft. En verder was er ook nog goaltjesdief Jens Van Damme. Ik vond dat eerder een verrassende keuze, maar het is een spits die altijd op de goede plaats staat en jaarlijks zijn aantal treffers voor zijn rekening neemt." (BPN)

VROUWEN

Derde provinciale A: Kiliani Vanhauwaert is uitgesproken favoriet

De ploegen uit de top drie leverden elk een genomineerde af in deze reeks. Kelly Cagnard werd kampioen met Nieuwpoort De 18-jarige spits had een groot aandeel in de titel met 23 goals in zeventien gespeelde wedstrijden. Momenteel strijdt ze met haar team voor de promotie naar tweede in de play-offs. Nieuwpoort doet het echter niet al te best met één zege in drie gespeelde wedstrijden.

Vicekampioen Cerkelladies heeft met Kiliana Vanhauwaert een rasechte topschutter in huis. De 16-jarige Brugse scoorde maar liefst 35 goals in vijftien matchen. Groen-zwart bengelt weliswaar onderaan het klassement in de play-offs met een nul op negen. Celine Dermul kaapte met Sint-Joris Sportief de derde plaats weg in de reguliere competitie. In achttien duels was ze goed voor veertien doelpunten.

Patrick Beernaert, trainer van Bredene B, laat zijn licht schijnen over de verkiezing. "In mijn ogen had Naomi Genicot, doelvrouw van Nieuwpoort altijd genomineerd moeten zijn. Ze is bovendien altijd van harte welkom in onze club. Kiliani Vanhauwaert is mijn favoriet vrijdagavond." (SDDH)

Derde provinciale B: Sharon Pollée scoorde 33 keer in 19 matchen

Ondanks het feit dat Avelgem en Houthem de volledige competitie gedomineerd hebben in derde provinciale B, vinden we geen enkele speelster van beide teams terug in de top drie van de genomineerden. Sharon Pollée is misschien wel de meest opvallende naam, want met haar club Brielen werd ze slechts zesde. Met 33 goals in negentien matchen heeft ze echter tal van toppers het vuur aan de schenen gelegd dit seizoen.

Monia Simono had als kapitein van Eendracht Wervik een groot aandeel in de knappe resultaten en de vierde plaats. Aïcha Fraeyman hield als doelvrouw van het nummer drie Oostrozebeke achtmaal de nul en kwam zowaar zelf één keer op het scorebord te staan. (SDDH)