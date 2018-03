Insiders laten licht schijnen over kanshebbers in derde provinciale Antwerpen Redactie

07 maart 2018

06u20 0 Belgisch Voetbal Op vrijdag 9 maart vindt in het Bosuilstadion van Antwerp FC de uitreiking plaats van The Golden Palace Ball en dat voor alle provinciale reeksen bij de mannen en de vrouwen. Hieronder laat een insider van elke reeks in derde provinciale zijn licht schijnen over de genomineerden.

Joren Dingemans verdient het op basis van zijn carrière

In derde provinciale A kregen Jannik Cools (Lentezon), Joren Dingemans (FC Ekeren) en Jens Smet (Loenhout) de meeste stemmen achter hun naam. "Cools is de draaischijf van Lentezon", vertelt Frank Peeters, coach van leider Kalmthout. "Dankzij onder meer zijn opleiding bij PSV is hij één van de meest spelbepalende figuren in de reeks. Dat laatste geldt trouwens ook voor 'mister FC Ekeren' Joren Dingemans. Hij is niet alleen bijzonder sterk met de kop. Hij beschikt ook over enorm veel scorend vermogen. Misschien niet op basis van dit seizoen, maar op basis van zijn carrière verdient hij het het meest. Veel meer dan Jens Smet. Die is heel snel, maar technisch iets minder. Daarom begrijp ik zijn nominatie eerlijk gezegd niet zo goed. Dan heb ik zelf bij Kalmthout jongens rondlopen met meer kwaliteiten. Al gaan wij voor de groepsprijs (lees: de titel)." (KGS)

Ervaren Cephas Chimedza is heel dominant

Met Cephas Chimedza (Willebroek), Tarik Traizi (Puurs) en Jeroen Trogh (Putte) hebben in derde B drie sterke spelers een nominatie voor The Golden Palace Ball beet. Als coach van Branst kent Andy Marin de waarde van die spelers, zonder negatief te oordelen maakte hij zijn keuze. "Ervaring speelt een grote rol, om die reden geef ik de voorkeur aan een bepalende voetballer als Cephas Chimedza, die kan op zijn ééntje een wedstrijd doen kantelen, zijn ploeg aan een overwinning helpen. Hij staat bovenaan bij de topschutters, maar laat ook de anderen scoren. Traizi en Trogh zijn voor hun club van grote waarde, maar volgens mij niet zo dominant als Chimedza." (WODB)

Drie waardige kandidaten

In derde provinciale C strikten we Jos Van Peel (lid sportieve cel van Sint-Dimpna en bij tal van Kempische clubs trainer geweest) om zijn licht te laten schijnen over de genomineerden. "Giovanny Huysmans van Bouwel is een fenomeen in deze reeks. Hij scoort de laatste weken heel vlot en nam de helft van de doelpunten van zijn ploeg voor zijn rekening. Tom Dekkers van Balen is een zeer goede middenvelder, de beste van de reeks en hij hoort zeker thuis in dit rijtje. Tenslotte is ook Michiel Slaets van Sint-Dimpna genomineerd. Een speler die ook gemakkelijk scoort en de laatste weken op dreef is. Ik hoop dat hij wint, maar het zien drie waardige kandidaten." (BHG)

VROUWEN

Britt Labro is de favoriete

Voor de vrouwen in derde provinciale A vroegen we Westerlo-trainer Bram Knaepkens naar zijn mening. "Als ik eerlijk mag zijn, had ik drie Westerlo-speelsters verwacht, vermits we de reeks domineren. Niettemin zijn het leuke genomineerden. De eerste genomineerde is Sien Verreydt van Netezonen. Een heel goede keepster die tegen Westerlo veel doelpunten heeft voorkomen. Vervolgens heb je Elisabeth Snoeys van Westerlo. Een typische flankspeelster die klein en wendbaar is en het heel goed doet. Tenslotte heb je Britt Labro van Westerlo. Een spits met een goed neus voor doelpunten. Ze is balvast en een uitstekend aanspeelpunt. Ik denk dan ook dat zij er dichtbij zal zijn." (BHG)

Mieke Bols is de grootste kanshebber

Voor de reeks van derde provinciale B spraken we met Vosselaar-trainer Raf Hannes. Net zoals bij Westerlo had hij toch ook gedacht dat er drie speelsters van zijn team genomineerd gingen zijn. "Ik zal beginnen met doelvrouw Cindy Pauwels van Schoten. Ze doet dat daar heel goed. Ze is zeker een meerwaarde en zou bij andere ploegen niet misstaan.En dan zijn Charlotte Pelckmans en Mieke Bols van Vosselaar genomineerd. Ik denk dat Mieke het wel mag halen met haar voetballend inzicht. Zij is een heel goede speelster."